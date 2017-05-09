تشيلسي على بعد 3 نقاط من لقب الدوري الإنجليزي الممتاز

مصدر الصورة Getty Images Image caption الونسو سجل هدفا في مرمى ميدلسبره

بات نادي تشيلسي الإنجليزي على بعد 3 نقاط من التتويج بلقب الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم (البريميير ليغ) بعد فوزه على ضيفه ميدلسبره بثلاثية نظيفة في ملعب ستامفورد بريدج في لندن ضمن لقاءات الجولة 36 من البطولة.

وسجل لتشيلسي دييغو كوستا في الدقيقة 23 ثم عزز ماركوس الونسو بالهدف الثاني في الدقيقة 34 بينما اختتم نيمانيا ماتيتش أهداف المباراة في الدقيقة 65.

بهذه النتيجة عزز تشيلسي صدارته، تأكد هبوط ميدلسبره رسميا إلى دوري الدرجة الثانية الموسم المقبل.

ويتبقى لتشيلسي 3 مباريات في البطولة الفوز بإحداها يعني حسم اللقب في ظل اتساع الفارق بينه وبين أقرب ملاحقيه توتنهام إلى 7 نقاط.

ويمتلك توتنهام 77 نقطة في جعبته ويتبقى له 3 مباريات في حال الفوز بها فإن أقصى رصيد يمكن أن يصل إليه هو 86 نقطة بينما يمتلك تشيلسي بعد الفوز الأخير 84 نقطة ويحتاج للوصول إلى النقطة 87 لحسم اللقب قبل أسبوعين من نهاية الموسم.

وتحصل تشيلسي على لقب البطولة خمس مرات في تاريخه.

وتحسن أداء تشيلسي كثيرا الموسم الجاري بعدما استقدمت الغدارة أنطونيو كونتي المدير الفني السابق للمنتخب الإيطالي لتولي الإدارة الفنية للفريق.

وتمكن كونتي من إكساب الفريق صلابة دفاعية رهيبة حيث يمتلك الفريق واحدا من أقوى خطوط الدفاع في البطولة ولم تهتز شباكه حتى الآن إلا بتسعة وعشرين هدفا.

كما يمتلك الفريق أقوى خط هجوم في البطولة برصيد 75 هدفا.

ومر تشيلسي بموسما عصيبا العام السابق وتردت نتائجه بشكل كبير ما اضطر الإدارة لإنهاء التعاقد مع المدير الفني السابق للفريق جوزيه مورينيو والذي انتقل الموسم الجاري لتولي الإدارة الفنية لمانشستر يونايتيد.

ورغم تعاقد تشيلسي مع كونتي إلا أن التعاقد بقي مجمدا حتى انهى كونتى كأس أمم أوروبا مع المنتخب الإيطالي الصيف الماضي.

ويسعى تشيلسي الذي يمتلكه الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش إلى تحقيق نتائج جيدة في دوري أبطال اوروبا الموسم المقبل.