ريال مدريد يتأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا

مصدر الصورة AFP Image caption هدف إيسكو أثقل كاهل لاعبي أتليتيكو مدريد

قطع ريال مدريد تذكرة التأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، على الرغم من خسارته في مباراة العودة أمام أتليتيكو مدريد بهدفين لهدف.

وسيواجه حامل اللقب فريق يوفنتوس الإيطالي في مدينة كارديف.

ودخل أتليتيكو المباراة عازما على تدارك الخسارة التي تكبدها في المبارة الأولى بثلاثة أهداف لصفر. وتمكن من تسجيل هدفين في ربع ساعة، الأول برأسية ساؤول نغيز، والثاني من ضربة جزاء نفذها أنطوان غريزمان.

لكن الريال سجل هدفا ذهبيا قبيل نهاية الشوط الأول، عندما خطف إيسكو كرة مرتدة من تسديدة، توني كروس، وأسكنها شباك أتليتيكو.

وأثقل هدف إيسكو كاهل لاعبي أتليتيكو، الذين كان عليهم تسجيل ثلاثة أهداف أخرى، للحصول على ورقة التأهل، إلى ثالث نهائي لهم في دوري أبطال أوروبا، خلال أربعة مواسم.

وتراجعت وتيرة اللعب في الشوط الثاني، وتضاءلت فرص التهديف من الجانبين، وإن كان البديل، كيفن غاميرو، ضيع فرصتين لمنح بصيص من الأمل لفريقه أتليتيكو مدريد.

وسيواجه أشبال المدرب، زين الدين زيدان، فريق يوفنتوس، في محاولة منهم للفوز بدوري أبطال أوروبا مرتين متتاليتين، لأول مرة في تاريخ المنافسة.

وكان الكثيرون يتوقعون أن تكون مباراة العودة بين الريال وأتليتيكو شكلية، بعد سيطرة الفريق الملكي التامة على مجريات مباراة الذهاب، لكن لاعبي أتليتيكو كان لهم رأي آخر، إذا استطاعوا إرباك ضيوفهم، وضيعوا فرصا كثيرة لحسم المباراة لصالحهم.