مانشستر يونايتد يتأهل لنهائي الدوري الأوروبي

مصدر الصورة EPA Image caption هدف مروان فلايني ضمن التأهل لفريقه مانشستر يونايتد

تمكن فريق مانشستر يونايتد الانجليزي من حجز تذكرة المباراة النهائية في الدوري الأوروبي، على الرغم من تعادله على ملعبه أمام سيلتا فيغو الإسباني، بهدف لهدف.

وكان الفريق الانجليزي فاز في إسبانيا بهدف لصفر.

وسيلعب يونايتد المباراة النهائية مع فريق أياكس أمستردام الهولندي المتأهل على حساب ليون الفرنسي.

وتقدم مانشستر يونايتد في الدقيقة 17 بفضل هدف سجله مروان فلايني برأسية قطع بها تمريرة زميله ماركوس راشفورد.

لكن سيلتا فيغو، الذي كان بحاجة إلى تسجيل هدفين، عدل النتيجة في الدقيقة 85 من المباراة، بفضل هدف، فاكوندو رونكاليا، وهو ما أدى إلى نهاية مباراة متوترة، إذ طرد الحكم لاعب يونايتد، إيريك بيلي، ولاعب سيلتا، رونكاليا، بسبب احتكاك بينهما.

وضيع مهاجم سيلتا فيغو، جون غيديتي، فرصة ذهبية للتهديف في اللحظات الأخيرة من المباراة، التي انتهت بتأهل مانشستر يونايتد إلى أول نهائي له في منافسات الدوري الأوروبي.

ولم يكن أداء لاعبي مانشستر يونايتد متميزا، إلا أنهم ضمنوا التأهل إلى النهائي، على حساب فريق لعب على أعصابه بسبب خسارته في المباراة الأولى، وكان مندفعا للهجوم، كما حقق استحواذا على الكرة أكبر من الفريق المضيف.

وتحمس لاعبو سيلتا فيغو بعد تسجيلهم هدف التعادل، وسعوا بكل قواهم إلى تحقيق التأهل بتسجيل الهدف الثاني، لكن إصرار مانشستر كان أقوى.