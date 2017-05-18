يوفنتوس يتوج بكأس إيطاليا وموناكو بطلا للدوري الفرنسي

مصدر الصورة AFP Image caption يوفنتوس أول فريق يفوز بكأس إيطاليا ثلاث مرات متتالية

توج فريق يوفنتوس بكأس إيطاليا بعد فوزه على لاتسيو بهدفين لصفر المباراة النهائية، محققا أول لقب له من بين ثلاثة يسعى إليها هذا الموسم في المنافسات المحلية والأوروبية.

وتقدم يوفنتوس في الدقيقة 12 من المباراة بهدف من داني ألفيس، الذي سدد كرة سكنت في الركن الأعلى لمرمى لاتسيو.

وفي الدقيقة 24 من المباراة، ضاعف المدافع ليوناردو بونوتشي النتيجة، وضمن الفوز لفريقه في ملعب لاتسيو.

ويمكن لفريق يوفنتوس أن يحصد في نهاية الأسبوع لقب الدوري الإيطالي، ثم يواجه فريق ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا يوم 3 يونيو/ حزيران في مدينة كارديف.

وأصبح فريق المدرب، ماسيميليانو أليغري، أول فريق يفوز بكأس إيطاليا ثلاث مرات متتالية.

موناكو بطلا للدوري الفرنسي

وتوج فريق موناكو بطلا للدوري الفرنسي، لأول مرة منذ 17 عاما، بعد فوزه على سانت إيتيان بهدفين لصفر.

وكان البطل بحاجة إلى نقطة واحدة ليحقق تتويجه الثامن بالدوري الفرنسي.

مصدر الصورة EPA Image caption فالكاو كان له دوري كبير في تتويج موناكو بالدوري الفرنسي هذا الموسم

وسجل كيليان مبابي الهدف الأول في الدقيقة 19 بطريقة فنية عالية، وأضاف المهاجم فالير جيرمان الهدف الثاني في الوقت بدل الضائع.

وسيطر موناكو على مجريات اللعب منذ بداية المباراة.

ويعود الفضل في تتويج موناكو بالدوري هذا الموسم أساسا إلى قائد الفريق، راداميل فالكاو، الذي استعاد حيوية الشباب قوته، واللاعب الناشئ امبابي، البالغ من العمر 18 عاما.

فقد سجل فالكاو، البالغ من العمر 31 عاما 24 هدفا، وساهم في تسجيل أربعة أهداف أخرى لفريقه هذا الموسم.

أما أمبابي فقد أصبح محط أنظار الفرق الكبرى في أوروبا بفضل فنياته العالية وفعاليته في الهجوم، إذ سجل 15 هدفا، وترك انطباعا جيدا في مباريات دوري أبطال أوروبا.