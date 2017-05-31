الجزائري رياض محرز يرغب في الرحيل عن نادي ليستر سيتي

مصدر الصورة Getty Images Image caption محرز سجل عشرة أهداف وساعد في صناعة سبعة أخرى مع فريق ليستر سيتي هذا الموسم

أعلن اللاعب الجزائري رياض محرز ، نجم فريق ليستر سيتي الذي يلعب في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميير ليغ" رغبته في الرحيل عن الفريق.

وقال اللاعب، البالغ من العمر 26 عاما، إنه كان قد وافق على "البقاء لموسم آخر" مع الفريق بعد أن أجرى "مفاوضات جيدة مع رئيس النادي" عقب فوز ليستر الملقب بالثعالب بالبطولة العام الماضي.

لكنه أضاف بأنه الآن "لديه طموح قوي جدا" وأنه أبلغ النادي بأنه يشعر أن "الوقت قد حان للرحيل".

وانضم محرز إلى ليستر سيتي قادما من نادي "لو هافر" الفرنسي في صفقة ذكرت تقارير أنها بلغت 400 ألف جنيه استرليني فقط في عام 2014.

وشارك محرز، الذي حاز على لقب أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لعام 2016 ، في 48 مباراة مع فريق ليستر سيتي هذا الموسم.

وسجل عشرة أهداف وساعد في صناعة سبعة أخرى بعد أن تعافى ليستر من بداية سيئة لينهى الموسم هذا العام في المركز الـ12 بالدوري ويبلغ الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا.

العلاقة التي تربطني مع النادي وجماهيرنا الرائعة هما شيئان سأعتز بهما للأبد، وآمل بالفعل في أنهم سيتفهمون ويقدرون قراري رياض محرز

وقال محرز في بيان: "بدافع الإعجاب الشديد والاحترام الذي أكنه لليستر، فإنني أردت أن أكون أمينا للغاية وشفافا. لقد أبلغت النادي بأنني أشعر الآن بأنه قد حان الوقت للرحيل."

وأضاف: "لقد أجريت مفاوضات جيدة مع الرئيس (رئيس النادي) العام الماضي واتفقنا آنذاك على أنني سأبقى لعام آخر (في صفوف الفريق) بهدف مساعدة النادي على أفضل وجه ممكن بعد الفترة الانتقالية للفوز باللقب (الدوري الانجليزي الممتاز) والمشاركة في دوري أبطال أوروبا."

وتابع: "لقد عشت أفضل أربعة مواسم في مسيرتي مع ليستر، وأحببت كل لحظة (قضيتها مع الفريق). أشعر بفخر كبير بأنني ساهمت فيما حققناه خلال فترة وجودي في النادي، والتي تكللت بالفوز بالدوري الانجليزي الممتاز."

وأردف قائلا: "العلاقة التي تربطني مع النادي وجماهيرنا الرائعة هما شيئان سأعتز بهما للأبد، وآمل بالفعل في أنهم سيتفهمون ويقدرون قراري" للرحيل عن النادي.