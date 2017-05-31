مانشستر سيتي على وشك التعاقد مع الحارس البرازيلي إيدرسون بمبلغ قياسي

مصدر الصورة EPA Image caption إيدرسون يشبه في أسلوبه الحارس الألماني نوير

يوشك فريق مانشستر سيتي الانجليزي على توقيع عقد ضم الحارس البرازيلي، إيدرسون موراييس، من فريق بنفيكا البرتغالي بمبلغ 33 مليون جنيه استرليني.

وانتقل الحارس البالغ من العمر 23 عاما إلى بنفيكا في مارس/ آذار من العام الماضي، ولعب 73 مباراة لبطل الدوري البرتغالي.

وأشار إيدرسون في أعقاب فوزه فريقه على فتيتوريا غيماريش بهدفين لهدف في نهائي كأس البرتغالي، إنه من "المحتمل" أن تكون تلك مباراته الأخيرة مع بنفيكا.

ويشارك الحارس في صفوف المنتخب البرازيلي لمن هم دون سن الثالثة والعشرين ، ولكنن تلقى استدعاء للمنتخب الأول تحضريا للمباراتين الوديتين أمام الأرجنتين وأستراليا.

وكان مدرب سيتي، بيب غوارديولا، مهتما بالحارس البرازيلي، منذ مدة، وقد فسح له المجال للمجيء، بتسريح الحارس الثاني في الفريق، ويلي كاباليرو.

ويفرض قدوم إيدرسون المزيد من الضغط على الحارس، كلاوديو برافو، الذي كان أداؤه مخيبا منذ انتقاله من برشلونة لأخذ مكان جو هارت، باعتباره الحارس الأول في مانشستر سيتي.

وضم غوارديولا هذا الصيف صانع ألعاب موناكو والمنتخب البرتغالي، برناردو سيلفا، بمبلغ 43 مليون جنيه استرليني، ويعتقد أنه مهتم أيضا بضم مدافع موناكو والمنتخب الفرنسي، بنيامين ماندي، البالغ من العمر 22 عاما.

نوع مختلف من الحراس

ويعد إيدرسون حارسا مختلفا عن كلاوديو برافو، فهو أطول وأضخم وأصغر منه عمرا بكثير.

ويتمتع بقدرات اللعب برجليه، كما له قوة كبيرة في تسديد الكرات الثابتة، وهو ما قد يساعد سيتي على التقدم في اللعب بعيدا عن منطقة الدفاع، كما يظهر ثقة كبيرة في الإمساك بالكرة.

وهناك من يجد فيه أسلوب الحارس الألماني، مانويل نوير، نظرا لطول قامته وسيطرته على منطقة الجزاء، وسرعته في العودة إلى خط المرمى، وهو ما يجعل منه حارسا واعدا، في انتظار كيفية تأقلمه مع الدوري الانجليزي.

وقد يكون مبلغ انتقاله رقما قياسيا عالميا بالنسبة لحراس المرمى، إذا علمنا أن مبلغ انتقال الحارس الإيطالي، جون لويجي بوفون، من بارما إلى يوفنتوس، عام 2001، كان حوالي 32 مليون جنيه استرليني وقتها.