اتهام رونالدو بالتهرب من دفع ضرائب تقدر بالملايين

مصدر الصورة Getty Images Image caption يلعب كريستيانو رونالدو لنادي ريال مدريد في نهائي دوري أبطال اوروبا

اتهمت النيابة الإسبانية لاعب نادي ريال مدريد، كريستيانو رونالدو، بالاحتيال على السلطات عبر التهرب من دفع مبالغ ضرائب تقدر بملايين اليوروات.

وقال مكتب الإدعاء العام في مدريد إنه رفع دعوى قضائية ضد اللاعب البرتغالي.

ويُتهم رونالدو بالتهرب من دفع ضرائب بقيمة 14.7 مليون يورو (16 مليون دولار) في الفترة من 2011 إلى 2014.

وكان رونالدو، الذي يعد من أعلى اللاعبين في العالم أجرا، قال في وقت سابق إنه غير قلق من التحقيقات الضريبية لأنه ليس لديه شيء يخفيه.

من لم يكن لديه شي يخفيه لا يخاف من أي شيء. كريستيانو رونالدو, لاعب نادي ريال مدريد

وقد اتهم حينها بأنه يستخدم عن معرفة "شبكة شركات" لإخفاء الدخل الذي يحصل عليه من استثمار حقوق استخدام صورته.

وفي ديسمبر/كانون الأول أشارت وثيقة مسربة إلى أن رونالدو قد تجنب دفع الضريبة على مدخولاته التي زُعم أنها وضعت في حسابات خارجية لا تخضع للرقابة الدولية (أوفشور أكاونتس).

وينفي رونالدو مثل هذه المزاعم.

وقال رونالدو لصحفي من الإذاعة والتلفزة البرتغالية سأله عن التحقيق "من لم يكن لديه شي يخفيه لا يخاف من أي شيء".

مصدر الصورة AFP/getty Image caption يعد رونالدو أول لاعب في تاريخ كرة القدم يسجل 100 هدف في دوري أبطال اوروبا

وظل رونالدو أعلى الرياضيين أجرا في العالم للسنة الثانية على التوالي بحسب قائمة مجلة فوربس لأغنى أغنياء العالم.

وقد جنى اللاعب 93 مليون دولار من راتبه والمكافآت ونشاطات أخرى خلال العام الماضي.