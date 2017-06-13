اتهام رونالدو بالتهرب من دفع ضرائب تقدر بالملايين
اتهمت النيابة الإسبانية لاعب نادي ريال مدريد، كريستيانو رونالدو، بالاحتيال على السلطات عبر التهرب من دفع مبالغ ضرائب تقدر بملايين اليوروات.
وقال مكتب الإدعاء العام في مدريد إنه رفع دعوى قضائية ضد اللاعب البرتغالي.
ويُتهم رونالدو بالتهرب من دفع ضرائب بقيمة 14.7 مليون يورو (16 مليون دولار) في الفترة من 2011 إلى 2014.
وكان رونالدو، الذي يعد من أعلى اللاعبين في العالم أجرا، قال في وقت سابق إنه غير قلق من التحقيقات الضريبية لأنه ليس لديه شيء يخفيه.
وقد اتهم حينها بأنه يستخدم عن معرفة "شبكة شركات" لإخفاء الدخل الذي يحصل عليه من استثمار حقوق استخدام صورته.
وفي ديسمبر/كانون الأول أشارت وثيقة مسربة إلى أن رونالدو قد تجنب دفع الضريبة على مدخولاته التي زُعم أنها وضعت في حسابات خارجية لا تخضع للرقابة الدولية (أوفشور أكاونتس).
وينفي رونالدو مثل هذه المزاعم.
وقال رونالدو لصحفي من الإذاعة والتلفزة البرتغالية سأله عن التحقيق "من لم يكن لديه شي يخفيه لا يخاف من أي شيء".
وظل رونالدو أعلى الرياضيين أجرا في العالم للسنة الثانية على التوالي بحسب قائمة مجلة فوربس لأغنى أغنياء العالم.
وقد جنى اللاعب 93 مليون دولار من راتبه والمكافآت ونشاطات أخرى خلال العام الماضي.