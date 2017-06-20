الأهلي المصري يسعى للتأهل لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

مصدر الصورة Getty Images Image caption تغلب الأهلي على الوداد بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت في القاهرة خلال الشهر الجاري

يسعى الأهلي المصري لتحقيق الفوز على الوداد المغربي الأربعاء ليحسم بطاقة التأهل للدور ربع النهائي لدوري أبطال أفريقيا.

وستكون هذه هي المرة الأولى التي يتخطى فيها النادي الأهلي دور المجموعات منذ الفوز بلقب البطولة للمرة الثامنة عام 2013، عندما هزم أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي في المباراة النهائية.

وكان الأهلي قد فشل حتى في الوصول لدور المجموعات في العامين التاليين لفوزه بلقب عام 2013، كما احتل المركز الثالث في مجموعته الموسم الماضي وفشل في التأهل للدور ربع النهائي، الذي يتأهل له الأول والثاني من كل مجموعة.

واعترف المدير الفني للأهلي، حسام البدري، بأن صبر جمهور النادي بدأ ينفد.

وقال قبل التوجه إلى المغرب: "ليس سرا أن جمهورنا يطالبنا بالفوز بدوري أبطال أفريقيا هذا العام."

وأضاف: "نريد أن نضيف نجمة تاسعة لقمصان النادي، ونلعب مرة أخرى في بطولة كأس العالم للأندية، التي لم نُظهر فيها قدراتنا الحقيقية في آخر مشاركة."

وتابع: "طموحنا هو أن نفوز بجميع البطولات التي نشارك بها."

ويتصدر الأهلي وزاناكو الزامبي المجموعة الرابعة برصيد سبع نقاط لكل منهما بعد ثلاث جولات، في حين يملك الوداد المغربي، الذي وصل للدور نصف النهائي عام 2016، ثلاث نقاط، ويتذيل القطن الكاميروني المجموعة بدون أي نقاط.

ومن النادر أن تخسر الأندية المغربية على ملعبها في دوري أبطال أفريقيا، لكن الأهلي فاز على الوداد على ملعبه في نفس الدور الموسم الماضي بهدف من توقيع مدافعه رامي ربيعة.

وكان الأهلي قد تغلب بسهولة على الوداد بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت في القاهرة خلال الشهر الجاري، وأحرز الهدفين مؤمن زكريا وجونيور أجاي.