كأس القارات: المانيا تنهي احلام الكاميرون

مصدر الصورة Getty Images Image caption كان على الكاميرون الفوز على المانيا اذا كان لها أي حظ في التقدم في الدورة

تحطمت آمال منتخب الكاميرون في التقدم في دورة كأس القارات لكرة القدم المقامة في روسيا تحت اقدام المنتخب الألماني 3-1 وذلك في آخر مباريات تصفيات المجموعة ب التي جرت يوم الأحد.

فقد تمكن لاعبا المنتخب الألماني كريم دميرباي وتيمو فيرنر من تسجيل 3 اهداف في مرمى الكاميرونيين الذين لم يتمكنوا من تسجيل الا هدف واحد من خلال فنسنت ابوبكر.

كما طرد حكم المباراة اللاعب الكاميروني ارنست مابوكا عقب لغط مع مساعد الحكم لشؤون الفيديو.

فقد طرد هذا مبدئيا اللاعب الكاميروني سيباستيان سياني بطريق الخطأ، قبل ان يتدارك الأمر ويأمر مابوكا بالخروج من الملعب.

فقد استعان مساعد الحكم الكولومبي فيلمار رولدان بالتسجيلات المصورة بعد ان اصطدم مابوكا باللاعب الالماني ايمره جان، ولكن الحكم اشهر البطاقة الصفراء لرئيس المنتخب الكاميروني سياني بطريق الخطأ.

ثم أشهر الحكم البطاقة الحمراء لسياني، ولكن تدخل اللاعبين الكاميرونيين واصرارهم على ان يعيد الحكم النظر في التسجيلات جعله يعترف بخطئه ويلغي طرد سياني ويطرد مابوكا.

وقال مدرب منتخب الكاميرون هوغو بروس "لم يدل الحكم بأي تفسير لتصرفه. فقد اشهر اولا البطاقة الحمراء لسياني، ثم استدعاه مساعده لشؤون الفيديو وأخبره بأنه طرد اللاعب الخطأ مما ادى الى طرد مابوكا في النهاية".

وقال "لم افهم قرار الحكم وما زلت لا افهمه".

وسيواجه المنتخب الألماني بوصفه الفائز بالمجموعة ب المنتخب المكسيكي في المباراة شبه النهائية في سوتشي، بينما سيواجه المنتخب البرتغالي منتخب تشيلي في المباراة شبه النهائية الثانية.