الاتحاد الدولي يعلق نشاط كرة القدم في السودان

مصدر الصورة AFP Image caption لاعب المنتخب السوداني، مهند الطاهر، أمام لاعبيين من المنتخب النيجيري في تصفيات كأس أمم أفريقيا

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا تعليق نشاط كرة القدم في السودان بسبب "تدخل جهات حكومية في اللعبة".

وأمهل الفيفا، حسب مراسلنا في الخرطوم، محمد محمد عثمان، السلطات السودانية حتى 30 من يونيو /حزيران الحالي لإخلاء مقر اتحاد كرة القدم، الذي تسيطر عليه مجموعة أعلنت نفسها فائزة في انتخابات أجريت موخرا ولم يعترف بها الفيفا.

وظلت المجموعة تدير النشاط الرياضي في البلاد بعد أن أبعدت مجموعة، معتصم جعفر، المعترف بها من قبل الفيفا، بقرار صادر من وزارة العدل السودانية.

وتشارك ثلاثة فرق سودانية بالإضافة الى المنتخب الوطني في بطولات الاتحاد الأفريقي وهي المريخ والهلال في دوري الأبطال وفريق هلال الأبيض في بطولة الكونفدرالية.

ووصلت الفرق الثلاث إلى دور المجموعات في هاتين البطولتين.

وينتظر أن يلتقي قطبا الكرة السودانية المريخ والهلال الجمعه - الذي يوافق يوم تنفيذ قرار التجميد - في مباراة حاسمة في دوري الأبطال، في حين يستقبل هلال الأبيض السبت المقبل بملعبه فريق ركرتيفو الأنغولي في بطولة الكونفدرالية

ونشب نزاع بين مجموعة سر الختم - وهو جنرال متقاعد في الجيش السوداني - ومجموعة معتصم جعفر التي يعترف بها الفيفا حول من يدير النشاط الكروي في البلاد.

وقد سيطرت المجموعة الأولي علي مباني الاتحاد عن طريق قوات الشرطة بأمر قضائي وهو ما اعتبره الفيفا تدخلا حكوميا في الشأن الرياضي.

وزار وفد من الاتحاد الدولي الخرطرم منتصف الشهر الجاري واقترح خارطة طريق لتجاوز الأزمة.

وتنص الخارطة على خروج مجموعة سر الختم من مباني الاتحاد ومنح المجموعة الأخرى كل الصلاحيات لإدارة الشأن الرياضي حتي موعد الانتخابات في اكتوبر المقبل.

وقد وافقت عليها مجموعة جعفر فيما رفضتها مجموعة الفريق المتقاعد سر الختم.