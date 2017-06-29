مدرب ألمانيا يشيد بلاعبيه الشباب في كأس القارات

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أشاد يواخيم لوف مدرب منتخب ألمانيا لكرة القدم بتشكيلته من اللاعبين الشباب في بطولة كأس القارات، وذلك قبل مباراتهم في الدور نصف النهائي أمام المكسيك اليوم.

وتخلى المنتخب الألماني، حامل لقب كأس العالم، عن العديد من اللاعبين الرئيسيين في صفوفه، ليشرك بدلا منهم مجموعة من الشباب في البطولة المقامة في روسيا.

غير أنه يضم لاعبين من الفريق الأساسي يلعبون لصالح أندية بارزة مثل برشلونة وبايرن ميونيخ ومانشستر سيتي وباريس سان جيرمان وأرسنال وليفربول.

وقال لوف "أنا سعيد حقا أن أكون في الدور نصف النهائي مع هذا الفريق".

وأضاف "هدفنا الرئيسي هو أن نكون واحدا من آخر الفرق الأربعة في أي مسابقة. ولا يمكن بالضرورة أن تتوقع ذلك من هذا الفريق".

وتابع "من الجيد أن الفريق يوثق روابطه، لأن اللاعبين يمضون وقتا مع بعضهم البعض خارج الملعب كذلك".

ومضى قائلا "إنهم سعداء للغاية بوجودهم هنا. لا يسعى أي لاعب ليكون محط الأنظار، وإنما يريدون جميعا النجاح كفريق".

ولم يتعرض منتخب ألمانيا، الذي تصدّر مجموعته في كأس القارات، للهزيمة في آخر 13 مباراة خاضها.

وبدوره لم يتلق منتخب المكسيك أي هزيمة في مجموعته بالبطولة.

وقلل مدرب المكسيك، خوان كارلوس أوزاريو، من فكرة أن عامل صغر السن في صفوف الألمان يمنح فريقه تفوقا.

وقال أوزاريو "يمكن أن تكون صغيرا ولديك الكثير من الخبرة. الشخص الذي يبدأ دراسة طب القلب وهو في الثلاثين من العمر سيكون أقل دراية بكثير من خريج يبلغ من العمر 21 عاما".

أما المهاجم خافير هرنانديز، الذي يلعب في صفوف نادي باير ليفركوزن الألماني، فقال "نحن على دراية بهم، ونعرف ما الذي يمكن أن يجعلهم يعانون، لكننا سنركز على فريقنا وخططنا".

ويواجه الفائز من مباراة ألمانيا والمكسيك منتخب تشيلي الذي بلغ الدور النهائي بعد فوزه على نظيره البرتغالي بركلات الترجيح بنتيجة 3-0.