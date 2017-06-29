رونالدو يؤكد إنجابه توأمين

مصدر الصورة EPA Image caption تقارير إعلامية قالت إن رونالدو ترك معسكره مع المنتخب البرتغالي لرؤية توأميه

أعلن مهاجم فريق ريالد مريد، كريستيانو رونالدو، إنجابه توأمين، وذلك بعد ساعات من خسارة منتخبه البرتغالي مباراة نصف نهائي كأس القارات في روسيا.

ومنذ أيام، ذكرت وسائل إعلام برتغالية أن طفليه ولدا عن طريق أم بديلة في الولايات المتحدة.

وأكد رونالدو الخبر بعد وقت قصير من خروج منتخب بلاده الوطني في ركلات الترجيح أمام شيلي.

وقال اللاعب الدولي عبر حسابه في موقع فيسبوك: "أنا سعيد للغاية لأنني سأكون، أخيرا، مع أطفالي للمرة الأولى."

ولدى رونالدو بالفعل ابن، واسمه كريستيانو رونالدو الابن، الذي وُلد في يونيو/حزيران عام 2010.

وبدأ مهاجم ريال مدريد رسالته قائلا إنه كان يلعب في الفريق الوطني بجسده وروحه على الرغم من ولادة التوأمين.

وأضاف: "للأسف، لم نتمكن من تحقيق هدفنا الرياضي الأهم."

مصدر الصورة EPA Image caption كريستيانو رونالدو ظهر مع صديقته جورجينا رودريجيز، وابنه كريستيانو رونالدو الابن، بعد فوز ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا في وقت سابق من هذا الشهر

وانتهت مباراة نصف النهائي في قازان بالتعادل السلبي، لكن المنتخب الشيلي فاز بعدما أهدر زملاء رونالدو ثلاث ضربات ترجيح.

ولا توجد معلومات عن التوأمين، على الرغم من أن تقارير غير مؤكدة في البرتغال قالت إنهما ولدا في الثامن من يونيو/حزيران، أي قبل بداية كأس القارات.

وقالت قناة "إس آي سي" البرتغالية الخاصة إن التوأمين، وهما ولد وبنت، أُطلق عليهما اسما إيفا وماتيو.

وقال الاتحاد البرتغالي لكرة القدم في بيان إن رونالدو أخبر المسؤولين في الاتحاد قبل بداية بطولة كأس القارات بأنه أصبح أبا مرة أخرى، لكنه مع ذلك قرر السفر إلى روسيا مع الفريق.

ووصف الاتحاد قرار رونالدو بأنه "لفتة يتعين علينا توضيحها والإشادة بها".