فيفا يهدد السودان بالحظر الدولي بسبب "تدخل الحكومة"

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حذر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) السودان من أنه يواجه حظرا على المشاركة في المنافسات الدولية، وذلك إذا لم تتراجع الحكومة عن قرار تعيين رئيس جديد للاتحاد السوداني.

ويبدأ الحظر فى الأول من يوليو/ تموز، بعد إعلان مجموعتين متنافستين السيطرة على اتحاد الكرة.

وفي الثاني من يونيو/ حزيران، قررت وزارة العدل السودانية عزل رئيس الاتحاد السوداني المعترف به من قبل الفيفا، معتصم جعفر سر الختم، وتعيين عبد الرحمن سر الختم بدلا منه.

ويحظر الفيفا، الهيئة الحاكمة لكرة القدم في العالم، التدخل الحكومي في إدارة اتحادات الكرة في أي دولة من الدول الأعضاء بالاتحاد الدولي.

وفي حال تطبيق الحظر، ستقع آثاره فورا على نادي الهلال السوداني، الذي من المقرر أن يلعب مباراة في إطار منافسات بطولة كأس الاتحاد الأفريقي يوم السبت.

وفي أبريل/ نيسان الماضي، فاز عبد الرحمن سر الختم في انتخابات لاختيار رئيس لاتحاد كرة القدم السوداني، بالرغم من أن الفيفا شدد أنه لا يجب إجراء اقتراع حتى نهاية 2017.

وتقدم رئيس الاتحاد السابق معتصم جعفر بشكوى إلى الفيفا بدعوى أن الانتخابات كانت غير قانونية، وهو ما دفع الاتحاد الدولي إلى اتخاذ قراره الأسبوع المنصرم.

وفي بيان لبي بي سي، قال الفيفا "قرر مكتب المجلس التنفيذي للفيفا في 27 يونيو أنه إذا لم يُعلن إلغاء أو بطلان مرسوم وكيل وزارة العدل السودانية يوم 2 يونيو - الذي يمنح الشرطة الحق في إخلاء مكاتب الاتحاد السوداني لكرة القدم وتسليمها لرئيس نصب نفسه - بحلول 30 يونيو، فإن الاتحاد السوداني سيصير موقوفا بأثر فوري".

ويشغل جعفر سر الختم أيضا منصب رئيس مجلس رابطة شرق ووسط أفريقيا لكرة القدم (سيكافا).

وفي 13 يونيو/ حزيران، أرسل فيفا وفدا إلى الخرطوم في محاولة للتوصل إلى حل. واجتمع الوفد مع المجموعتين المتنازعتين ووزير الشباب والرياضة عبد الكريم موسى.

لكن أطراف الأزمة لم توافق على المقترحات التي طرحها مسؤولو الفيفا.