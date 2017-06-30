استعدادات كبيرة لحفل زواج لاعب برشلونة ليونيل ميسي

مصدر الصورة AFP / Getty Images Image caption ليونيل ميسي مع أنتونيلا روكوتشو وابنيهما في الملعب

يعقد نجم كرة القدم الشهير، ليونيل ميسي، قرانه على حبيبته منذ أيام الطفولة في مدينته الأولى في الأرجنتين الجمعة.

ويعود لاعب برشلونه إلى مدينة روساريو للزواج من أنتونيلا روكوتشو، التي تعرف عليها في طفولته عندما كان في هذه المدينة قبل انتقاله إلى اسبانيا بعمر 13 عاما.

ووصفت صحيفة كلارين الأرجنتينية زواج ميسي بأنه "زواج العام" بل "زواج القرن".

وسيكون زملاء ميسي في فريقه من أمثال لويس سواريز ونيمار من بين أكثر 260 من الضيوف في حفل الزواج.

وسيصل عدد من ضيوف الحفل الى المدينة في طائرات خاصة.

وقد نشر عدد اضافي من عناصر الشرطة لضمان الحفاظ على الأمن في المنطقة حول الفندق الذي سيقام فيه الحفل، كما ستتولى شركة أمنية خاصة حفظ الأمن داخل الفندق وقاعة الحفل وإبعاد المتطفلين عنه.

مصدر الصورة AFP Image caption جيرالد بيكيه وزوجته نجمة موسيقى البوب شاكيرا لحظة وصولهما إلى مدينة روساريو لحضور الحفل

وتلقى نحو 150 صحفيا تصريحات خاصة للحضور في المنطقة المخصصة للصحفيين أثناء الحفل، ولكن لن يسمح لهم بالدخول الكامل في كل فعالياته، بحسب منظمي الحفل.

أين التقى ميسي بخطيبته؟

التقى ميسي، 30 عاما، بالفتاة التي ستصبح زوجته المستقبلية عندما كان بعمر خمس سنوات.

وهي ابنة عم أقرب أصدقائه، لوكاس سكاغليا، الذي أصبح بدوره لاعب كرة قدم محترفا أيضا.

ووافق ميسي على عرض للعب في نادي برشلونة عندما كان بعمر 13 عاما، شريطة أن يدفع النادي تكاليف علاج نقص هرمون النمو عنده.

مصدر الصورة AFP / Getty Images Image caption الفنان ليساندرو اورتيغا رسم لوحة لميسي على جدار قبيل حفل زواجه

وسبق أن تحدث ميسي عن الصعوبات التي واجهها بعد أن ترك حبيبته وناديه السابق وانتقل إلى إسبانيا.

ويعيش الزوجان حاليا في مدينة برشلونة ولهما ابنان.

وفي مايو/أيار، رفضت محكمة طلب استئناف من ميسي ضد حكم بسجنه 21 شهرا بتهمة التهرب من الضرائب.

وليس من المرجح أن يدخل ميسي السجن، إذ يمكن للحكم أن يكون مع وقف التنفيذ، أو من المحتمل أن يتجنب السجن بدفع مبلغ الغرامة.

ما الذي سيجري خلال حفل الزواج؟

سيُنظم الحفل في فندق في مركز مدينة روساريو ،يضم أيضا صالة كازينو مجاورة.

مصدر الصورة CityCenter Rosario Image caption الصالة التي يقام في الحفل في الفندق وسط مدينة روساريو

ومن المتوقع أن ترتدي روكوتشو ، 29 عاما، فستانا من تصميم روزا كلارا، المصصمة المقيمة في برشلونة التي صممت ملابس ارتدتها ملكة إسبانيا والممثلة إيفا لونغوريا.

وستكون قائمة المأكولات في الحفل متنوعة جدا، لتضم أطباقا من السوتشي الياباني إلى اطباق الأكلات الأرجنتينية الخاصة.

من هم ضيوف الحفل؟

أفيد أن ميسي قد دعا زملائه في فريق برشلونه وبضمنهم جيرالد بيكيه وزوجته نجمة موسيقى البوب شاكيرا.

كما دعا أيضا لاعبين من فريق الأرجنتين الوطني، ومن بينهم سيرجيو أغويرو .

مصدر الصورة AFP / Getty Images Image caption سيحضر اللاعب لويس سواريز حفل زفاف زميله ميسي

وتقول صحيفة كلارين إن ميسي لم يدع أيا من مدربيه في السنوات الأخيرة، ومن بينهم بيب غوارديولا الذي يتولى تدريب نادي مانشستر ستي.

وأفادت وسائل إعلام محلية أن لاعب الأرجنتين الأسطوري الآخر، دييغو مارادونا سيكون أيضا في قائمة المدعوين.

أين تقع روساريو؟

تقع مدينة وميناء روساريو على ساحل بارانا، على بعد 300 كيلومتر شمالي غرب مدينة بوينس آيرس الواقعة وسط البلاد.

ومن الشخصيات الأرجنتينية الشهيرة التي قضت بعضا من حياتها المبكرة هناك: ارنستو (تشي) جيفارا.

ويعرف ميسي محليا باسم مختصر هو ليو.

وكان في بداية حياته بطلا محليا في لعبة كرة القدم، إذ أصبح في تلك الأيام نجم فريق نادي "نيويلز أولد بوي".

مصدر الصورة AFP Image caption يعد تشي جيفارا أيضا من الشخصيات الشهيرة التي عاشت جزءا من حياتها في مدينة روساريو

وهو نادي كرة قدم يلعب في دوري الدرجة الأولىفي الارجنتين ويرجع تأسيسه إلى عام 1903 .

ومنذ انتقاله إلى اسبانيا، حقق ميسي رقما قياسيا في الفوز بجوائز الكرة الذهبية التي يمنحها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، إذ توج بها خمس مرات.