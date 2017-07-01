ليونيل ميسي يقترن رسميا بحبيبته في "زواج القرن"

مصدر الصورة Reuters Image caption التقى ليونيل ميسي بزوجته أنتونيلا روكوزو عندما كان عمره خمس سنوات فقط.

عقد نجم فريق برشلونة ليونيل ميسي قرانه على حبيبته التي تعرف عليها أيام طفولته في مدينته روساريو بالأرجنتين فيما وصف بأنه "زواج القرن".

وجرت مراسم زواج ميسي البالغ من العمر 30 عاما من أنتونيلا روكوزو البالغة من العمر 29 عاما في فندق فخم بمدينته.

ومن بين الضيوف الـ 260 الذين حضروا حفل القران، نجوم في كرة القدم ومشاهير. وشارك مئات من أفراد الشرطة في تأمين هذه المناسبة.

وتعرَّف ميسي على روكوزو عندما كان طفلا قبل أن ينتقل للعيش في إسبانيا عندما كان عمره 13 عاما فقط.

مصدر الصورة AFP Image caption حضر حفل زواج ميسي زملاؤه السابقون في فريق برشلونة برفقة شريكاتهم.

مصدر الصورة AFP Image caption حضر أيضا حفل الزواج لاعب كرة القدم في منتخب الأرجنتين، إزيكويل لافيزي.

مصدر الصورة AFP Image caption جيرالد بيكيه وزوجته نجمة موسيقى البوب شاكيرا (على يسار الصورة) لحظة وصولهما إلى مدينة روساريو لحضور الحفل.

مصدر الصورة Reuters Image caption تجمعت الحشود خارج الفندق الذي شهد مراسم الزواج.

ومن ضمن ضيوف حفل القران الذي أقيم الجمعة زملاؤه في فريق برشلونة لويس سواريز، ونيمار، وجيرارد بيكيه وزوجته نجمة أغاني البوب الكولومبية شاكيرا.

كما سافر إلى مدينة روساريو في طائرات خاصة عدد من الضيوف لحضور الحفل.

وأطلقت صحيفة كلارين الأرجنتيية على حفل الزواج في مناسبات مختلفة بأنه "زواج السنة" و "زواج القرن".

وتجمع حشود من الناس في وقت سابق في المطار المحلي في محاولة لمعرفة هويات بعض المشاهير من الضيوف.

وتولت شركة أمن خاصة مهمة إبعاد المتطفلين المحتملين في داخل الفندق الذي أقيمت فيه المناسبة.

وحصل نحو 150 صحفيا على حق الدخول إلى المنطقة الخاصة بالصحفيين في الفندق، لكنهم لم يحصلوا على الإذن في التنقل في جميع أرجاء الفندق، حسب منظمين.

أين التقى ميسي بزوجته؟

مصدر الصورة AFP/GETTY IMAGES Image caption الفنان ليساندرو اورتيغا رسم لوحة لميسي على جدار قبيل حفل زواجه.

التقى ميسي ببروكوزو عندما كان عمره خمس سنوات فقط. وهي ابنة عم صديقه المفضل، لوكاس سكاغليا، والذي أصبح أيضا لاعبا محترفا لكرة القدم.

وقبل ميسي عرضا من فريق برشلونة عندما كان عمره 13 عاما شريطة أن يتكلف الفريق بمصاريف علاجه من آثار هرمون نقص النمو.

وتحدث ميسي عن الصعوبات التي واجهها عندما ترك أحباءه في الأرجنتين بما في ذلك فريقه السابق.

مصدر الصورة AFP / Getty Images Image caption ليونيل ميسي مع أنتونيلا روكوزو وابنيهما في الملعب

وقبل الزواج، أنجب ميسي وروكوزو، اللذان يعيشان الآن في مدينة برشلونة، طفلين.

وفي مايو/أيار الماضي، رفضت محكمة طلب استئناف من ميسي ضد حكم بسجنه 21 شهرا بتهمة التهرب من الضرائب.

وليس من المرجح أن يدخل ميسي السجن، إذ يمكن للحكم أن يكون مع وقف التنفيذ، أو من المحتمل أن يتجنب السجن بدفع مبلغ الغرامة المستحقة.

ما الذي نعرفه عن الحدث الكبير؟

مصدر الصورة CityCenter Rosario Image caption القاعة التي أقيم فيها الحفل بالفندق الواقع في وسط مدينة روساريو.

عقد حفل الزواج في مجمع الفندق بوسط مدينة روساريو والذي له صالة كازينو ملحقة به.

وكانت قائمة المأكولات في الحفل متنوعة جدا. وضمت أطباقا من السوتشي الياباني وأكلات أرجنتينية خاصة بما في ذلك معجنات تقليدية.

من هم ضيوف الحفل؟

دعا ميسي زملاءه في فريق برشلونة ومن ضمنهم جيرالد بيكيه وزوجته نجمة موسيقى البوب شاكيرا الذين وصلا في طائرة خاصة.

كما دعا أيضا لاعبين من فريق الأرجنتين الوطني، ومن بينهم سيرجيو أغويرو.

مصدر الصورة AFP / Getty Images Image caption من بين الضيوف، لاعب منتخب الأوروغواي لويس سواريز.

وقالت صحيفة كلارين إن ميسي لم يدع أيا من مدربيه في السنوات الأخيرة، ومن بينهم بيب غوارديولا الذي يتولى تدريب نادي مانشستر ستي.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن لاعب الأرجنتين الأسطوري، دييغو مارادونا، لم يكن من بين المدعوين لحضور حفل الزواج.

أين تقع روساريو؟

تقع مدينة وميناء روساريو على ساحل بارانا، على بعد 300 كيلومتر شمال غربي العاصمة بوينس آيرس الواقعة وسط البلاد.

مصدر الصورة AFP Image caption يعد تشي جيفارا أيضا من الشخصيات الشهيرة التي عاشت جزءا من حياتها في مدينة روساريو

ومن الشخصيات الأرجنتينية الشهيرة التي قضت فترة من حياتها المبكرة هناك ارنستو (تشي) جيفارا.

ويعرف ميسي محليا باسم مختصر هو ليو.

وكان في بداية حياته بطلا محليا في لعبة كرة القدم، إذ أصبح في تلك الأيام نجم فريق نادي "نيويلز أولد بوي" ، وهو ناد يلعب في دوري الدرجة الأولى في الارجنتين ويرجع تأسيسه إلى عام 1903.

ومنذ انتقال ميسي إلى إسبانيا، حقق رقما قياسيا في الفوز بجوائز الكرة الذهبية التي يمنحها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، إذ توج بها خمس مرات.