بالصور: حفل زفاف ميسي الأسطورى
بعد 10 سنوات من الصداقة وانجاب طفلين اجتمع شمل النجم العالمي ليونيل ليونيل ميسي على رفيقة طفولته أنتونيلا روكوزو، وحرص ميسي عل إقامة حفل زفافهما في مدينة روزاريو الأرجنتينية، مسقط رأسه بحضور نجوم الأرجنتين والعالم.
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ZUMA Wire/REX/Shutterstock
نجم منتخب الأرجنتين ونادي برشلونة الإسباني ليونيل ميسيي وزوجته أنتونيلا روكوزو يدخلان قاعة الزفاف وخلفهما شقيقة العروس تحمل ذيل الفستان.
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EPA
حضر حفل الزفاف الذي وصف في الأرجنتين بالأسطوري عدد كبير من نجوم الكرة وغيرهم من المشاهير، ومنهم نجم منتخب بلأرجنتين أنخيل دي ماريا وزوجته جورجلينا.
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ZUMA Wire/REX/Shutterstock
حرص رفاق ميسي في نادي برشلونة على حضور الزفاف ، ومن هؤلاء النجم الإسباني سيرخيو بوسكيتس بورغوس وزوجته فانيسا لورينزو.
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Xinhua/REX/Shutterstock
والدا ميسي وشقيقته ماريا أثناء دخولهما إلى قاعة الحفل.
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ZUMA Wire/REX/Shutterstock
الكاميرات تلاحق مهاجم الأرجنتين ولاعب مانشستر سيتي الانجليزي سيرخيو أغويرو وزوجته كارينا الشهيرة باسم (البرنسيسة) لدى وصولهما لحضور الحفل.
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AFP
جيرارد بيكيه، نجم برشلونة ومنتخب أسبانيا، لحظة وصوله إلى المطار على متن طائرة خاصة رفقة زوجته المغنية الشهيرة شاكيرا للمشاركة في حفل زفاف ميسي.
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Reuters
تألقت العروس في فستان أبيض شفاف وحرصت وزوجها ميسي على الاستجابة لرغبات المصورين الذين تجمعوا في مدخل الفندق.
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EPA
النجم الأرجواني لويس سواريز وزوجته سوفيا بالبي حضرا الحفل.
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Xinhua/REX/Shutterstock
تعرف ميسي وأنتونيلا عندما كان هو في الخامسة مع عمره. وجاء حفل زواجهما، الذي وصفته صحيفة أرجنتينية بأنه زواج القرن، بعد أن أنجبا طفلين.
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