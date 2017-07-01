بالصور: حفل زفاف ميسي الأسطورى

  • 1 يوليو/ تموز 2017

بعد 10 سنوات من الصداقة وانجاب طفلين اجتمع شمل النجم العالمي ليونيل ليونيل ميسي على رفيقة طفولته أنتونيلا روكوزو، وحرص ميسي عل إقامة حفل زفافهما في مدينة روزاريو الأرجنتينية، مسقط رأسه بحضور نجوم الأرجنتين والعالم.

  • ميسي ZUMA Wire/REX/Shutterstock

    نجم منتخب الأرجنتين ونادي برشلونة الإسباني ليونيل ميسيي وزوجته أنتونيلا روكوزو يدخلان قاعة الزفاف وخلفهما شقيقة العروس تحمل ذيل الفستان.

  • دي ماريا EPA

    حضر حفل الزفاف الذي وصف في الأرجنتين بالأسطوري عدد كبير من نجوم الكرة وغيرهم من المشاهير، ومنهم نجم منتخب بلأرجنتين أنخيل دي ماريا وزوجته جورجلينا.

  • سيرخيو ZUMA Wire/REX/Shutterstock

    حرص رفاق ميسي في نادي برشلونة على حضور الزفاف ، ومن هؤلاء النجم الإسباني سيرخيو بوسكيتس بورغوس وزوجته فانيسا لورينزو.

  • والدا ميسي Xinhua/REX/Shutterstock

    والدا ميسي وشقيقته ماريا أثناء دخولهما إلى قاعة الحفل.

  • سيرخيو أغويرو ZUMA Wire/REX/Shutterstock

    الكاميرات تلاحق مهاجم الأرجنتين ولاعب مانشستر سيتي الانجليزي سيرخيو أغويرو وزوجته كارينا الشهيرة باسم (البرنسيسة) لدى وصولهما لحضور الحفل.

  • بيكية AFP

    جيرارد بيكيه، نجم برشلونة ومنتخب أسبانيا، لحظة وصوله إلى المطار على متن طائرة خاصة رفقة زوجته المغنية الشهيرة شاكيرا للمشاركة في حفل زفاف ميسي.

  • ميسي Reuters

    تألقت العروس في فستان أبيض شفاف وحرصت وزوجها ميسي على الاستجابة لرغبات المصورين الذين تجمعوا في مدخل الفندق.

  • سواريز EPA

    النجم الأرجواني لويس سواريز وزوجته سوفيا بالبي حضرا الحفل.

  • ميسي Xinhua/REX/Shutterstock

    تعرف ميسي وأنتونيلا عندما كان هو في الخامسة مع عمره. وجاء حفل زواجهما، الذي وصفته صحيفة أرجنتينية بأنه زواج القرن، بعد أن أنجبا طفلين.

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