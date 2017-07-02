تشيلسي يضم ويلي كاباييرو، حارس مرمى مان سيتي السابق

Image caption شارك كاباليرو في 26 مباراة مع مان سيتي الموسم الماضي

ضم نادي تشيلسي، بطل الدوري الإنجليزي حارس مرمى مانشستر سيتي السابق ويلي كاباييرو في صفقة انتقال حر.

واستغنى سيتي عن حارس المرمى الأرجنتيني بعد انتهاء عقده في آخر يونيو/ حزيران الماضي مع مان سيتي دون شروط.

وانضم الحارس البالغ من العمر 35 سنة لصفوف مانشستر سيتي في 2014 منتقلا من نادي مالاغا الإسباني ليخوض 26 مباراة مع الفريق بقيادة بيب غوارديولا الموسم الماضي.

وقال كاباييرو "سعيد بانضمامي إلى بطل الدوري الإنجليزي، وأتطلع إلى لقاء زملائي الجدد وأن يكون لي دور في تحقيق النادي للمزيد من الإنجازات".

ووافق تشيلسي على بيع حارس المرمى الاحتياطي أزمير بيغوفيتش، 30 سنة، لفريق بورنموث في مايو/ أيار الماضي.