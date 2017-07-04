جون تيري القائد السابق لتشيلسي ومنتخب إنجلترا يوقع لأستون فيلا

مصدر الصورة Getty Images Image caption قال تيري إن من الصعب عليه اللعب ضد تشيلسي

وقع جون تيري، القائد السابق لنادي تشيلسي الإنجليزي ومنتخب إنجلترا لكرة القدم، عقدا للعب لصالح أستون فيلا الذي ينتمي لدوري الدرجة الثانية.

وتبلغ فترة تعاقد المدافع البالغ من العمر 36 عاما، والذى انتهت مدة عقده فى ستامفورد بريدج فى 30 يونيو/ حزيران الماضى، مدة عام واحد.

وقال تيري إنه رفض عروضا لمواصلة اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز مقابل المزيد من المال لأنه لا يريد أن يلعب ضد تشيلسي.

وخلال مسيرته الكروية فاز تيري في 78 مباراة دولية لإنجلترا، ولعب 717 مباراة لتشيلسي، وحصل على لقبه الخامس في الدوري الممتاز في مايو/ أيار الماضي.

وأنهى أستون فيلا الموسم الماضي في المركز الثالث عشر بدوري الدرجة الثانية، لكن فريق المدرب ستيف بروس من أفضل المرشحين للفوز بالصعود التلقائي للدوري الممتاز في موسم 2017-2018.

وفي يونيو/ حزيران الماضي، قال هاري ريدناب مدرب فريق برمنغهام سيتي إن ناديه قدم عرضا لتيري الذي أعلن في أبريل/ نيسان الماضي أنه سيغادر تشيلسي.

يذكر أن تيري كان قد أعير لنوتنغهام فوريست لفترة قصيرة في عام 2000.

"فصل جديد"

وقال تيري، الذي كان أول ظهور له كبديل في مباراة بكأس رابطة الأندية المحترفة ضد أستون فيلا في عام 1998، إن لديه الكثير من العروض للعب في الخارج، فضلا عن البقاء في الدوري الممتاز.

لكنه قال "من الصعب اللعب ضد تشيلسي، فقد كنت هناك لمدة 22 عاما، وأنا فخور جدا بذلك، ولكن هذا فصل جديد في حياتي ومهنتي".

وأضاف "أفكاري بنسبة مئة في المئة مع أستون فيلا، والطموح هو أن نعود إلى الدوري الممتاز، إنه ناد كبير، وفيلا بارك أحد أفضل الملاعب في البلاد، وهناك مجموعة جيدة من اللاعبين في الفريق".

وتابع "لا أستطيع الانتظار كي ابدأ، واتطلع لمساعدة الفريق على تحقيق شيء مميز هذا الموسم، إنه ناد يستحق أن يكون في الدوري الممتاز وما زلت أريد الاستمرار في اللعب، فأنا جائع للعب مع فريق أستون فيلا والمدير لديه نفس طموحي للصعود للدوري الممتاز".