لوكاكو يجري الاختبارات الطبية للانضمام إلى مانشستر يونايتد

مصدر الصورة AFP Image caption لوكاكو قال إنه يريد أن ينتقل إلى مستوى أعلى

وافق فريق مانشستر يونايتد الانجليزي على صفقة ضم المهاجم، روميلو لوكاكو ، من إيفرتون، بقيمة 75 مليون جنيه استرليني.

ويتوقع أن يجري هداف المنتخب البلجيكي الاختبارات الطبية لاحقا مع فريقه الجديد.

وتبين اليوم أن فريق تشيلسي قدم عرضا بقيمة 75 مليون جنيه استرليني أيضا مطلع هذا الأسبوع لاستعادة لوكاكو (24 عاما)، الذي لعب في الفريق اللندني قبل انتقاله إلى إيفرتون بقيمة 28 مليون جنيه استرليني في يوليو/ تموز عام 2014.

لكن تشيلسي لم يكن يريد دفع قيمة نفقات الانتقال نفسها التي يحصل عليها مدير أعمال اللاعب، مينو رايولا، إذا انضم لوكاكو إلى مانشستر يونايتد.

وكان لوكاكو في عمر 18 عاما عندما انتقل إلى تشيلسي، بطل الدوري الانجليزي، في أغسطس/ آب 2011، من فريق أندرلخت البلجيكي، بقيمة يعتقد أنها حوالي 20 مليون جنيه استرليني.

وقال وقتها: "كنت أحلم باللعب هنا، منذ أن كنت في العاشرة من العمر، وهذا ما كنت أسعى إلى تحقيقه".

وأضاف: " كنت أشاهد جيمي فلويد هاسلبنك وهو يسجل الأهداف على مانشستر يونايتد، الكرة العالية في ملعب أولد ترافورد، وقررت حينها أن أشجع هذا الفريق".

لكن لوكاكو لم يلعب إلا مباراة واحدة في التشكيلة الأساسية مع تشيلسي، ثم أعير إلى فريق ويست بروميتش ألبيون ثم إيفرتون، الذي وقع معه عقدا نهائيا.

وكان فريق مانشستر يونايتد، بقيادة المدرب، جوزيه مورينيو، يتابع لوكاكو طوال الفترة الصيفية.

ويتوقع أن ينضم لوكاكو إلى تشكيلة مانشستر يونايتد في جولتها التحضيرية للموسم المقبل بالولايات المتحدة.

وكان لوكاكو على قائمة المهاجمين التي قدمها مورينيو لنائب رئيس النادي، أيد وودوارد قبل نهاية الموسم.

ويتولى رايولا إدارة أعمال اللاعبين بول بوغبا وزلاتان إبراهيموفيتش، وهنريك ميكتاريان، الذين انضموا كلهم لفريق مانشستر يونايتد الصيف الماضي.

ورفض هداف المنتخب البلجيكي في مارس/ آذار، أغلى عرض في تاريخ فريق إيفرتون، قائلا: "لا أريد أن أبقى في المستوى نفسه، أريد أن أتطور وأعرف تماما الفريق الذين يتيح لي هذه الفرصة".