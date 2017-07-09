روني في طريقه إلى إيفرتون في صفقة انتقال حر

مصدر الصورة Getty Images Image caption روني أحرز 15 هدفا لإيفرتون في 67 مباراة من عام 2002 حتى 2004

يتوقع أن يعود مهاجم نادي مانشستر يونايتد، واين روني، إلى صفوف إيفرتون خلال عطلة نهاية الأسبوع في صفقة انتقال حر.

ووفقا لبي بي سي، وصل روني إلى مقر تدريب إيفرتون في ملعب "فينش بارك"، السبت، لإجراء الفحوص الطبية.

وعلمت بي بي سي أن روني، 31 عاما، يرغب في العودة إلى غوديسون، ملعب إيفرتون، بعد مغادرته منذ 13 عاما للانضمام إلى مانشستر يونايتد.

وسيتنازل يونايتد عن جزء من مستحقاته، وربما يمول جزءا من راتب روني البالغ 13 مليون جنيه إسترليني.

ولا يتوقع أن يكون روني ضمن قائمة فريق يونايتد الذي يبدأ الأحد جولة تدريبية قبل بدء الموسم في الولايات المتحدة.

ولا ترتبط صفقة روني بانتقال مهاجم إيفرتون، البلجيكي روميلو لوكاكو إلى يونايتد.

ووقع روني عقدا لمدة أربع سنوات خلال موسم 2013-2014، ويتضمن العقد خيارا للتجديد لموسم آخر، لكن المسؤولين في أولد ترافورد ليس لديهم النية لتفعيل هذا البند.

وعند سؤاله في مايو/ آيار الماضي عما إذا كان يود البقاء في مانشستر يونايتد، قال روني: "بالطبع. فأنا في النادي منذ 13 عاما، لكنني أريد أن ألعب كرة القدم".

وبدأ روني مسيرته الكروية في غوديسون بارك قبل الانضمام إلى يونايتد في صفقة بلغت 27 مليون جنيه إسترليني في أغسطس/ آب 2004.