نادي توتنهام الانجليزي: فريقنا ليس للبيع

مصدر الصورة Reuters Image caption كان أداء توتنهام متميزا الموسم الماضي في الدوري الانجليزي

نفى نادي توتنهام الانجليزي أنه يجري محادثات لبيع فريقه الذي يلعب في الدوري الممتاز.

ونقلت وسائل الإعلام تقارير عن رغبة شركة ايكونيك الأمريكية في شراء الفريق وتقديم عرض لشراء توتنهام.

وشرع الفريق اللندني في بناء ملعب جديد، ويستقبل ضيوفه الموسم المقبل في ملعب ويمبلي.

وتعاقد توتناهم لتمويل بناء ملعبه الجديد مع ثلاثة مصارف في مايو/ آيار، وهي بنك أميريكا، وميريل لينتش وغولدمان ساكس أمريكا، وأتش اس بي سي.

وجاء في بيان للنادي أن "مجلس إدارة النادي يعتقد أن اتفاق تمويل بناء الملعب الجديد هو الحل الأمثل الذي يلبي رغبة الجمهور والموظفين والمساهمين، ويساهم في تطوير النادي".

وأضاف مجلس إدارة النادي أنه لم يدخل في أي محادثات لبيع الفريق.

وبدأت عملية هدم ملعب توتناهم التاريخي، وايت هارت لين، في الموسم الماضي، بهدف بناء ملعب جديد سعته 61 ألف مقعد في الموقع ذاته يكون جاهزا في الموسم 2018 2019.

ويجري الفريق مبارياته الموسم المقبل في ملعب ويمبلي الذي لعب فيه الموسم الماضي مباريات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.

ويتوقع أن يكلف الملعب الجديد 750 مليون جنيه استرليني، ولكنه سيوفر 3500 وظيفة في المنطقة بعد انتهاء إنجازه حسب النادي.