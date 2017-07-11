دورة ويمبلدون للتنس 2017 في يومها الثامن

  • 11 يوليو/ تموز 2017

دورة ويمبلدون للتنس 2017: اليوم الثامن

  • أغاسي Getty Images

    بطل ويمبلدون السابق أندريه أغاسي، مدرب اللاعب الصربي نوفاك جوكوفيتش، ينتظر انطلاق مباراة الأخير مع الفرنسي ادريان مانارينو في اليوم الثامن لبطولة ويمبلدون للتنس 2017 في 11 تموز / يوليو.

  • مانارينو Getty Images

    اللاعب الفرنسي ادريان مانارينو يحاول صد كرة سددها الصربي نوفاك جوكوفيتش.

  • مشجعون Getty Images

    مشجعون يستترون من المطر الذي انهمر على ويمبلدون يوم الثلاثاء.

  • مطر Getty Images

    أدى هطول الأمطار إلى تأخير انطلاق بعض المباريات

  • نادي AFP

    العاملون في نادي ويمبلدون للتنس يرفعون الأغطية عن الملاعب بعد توقف هطول الأمطار قبيل انطلاق مباراة الأسبانية موغوروثا والروسية كوزنيتسوفا.

  • ويمبلدون AFP

    منظر عام للحلبة الأولى في ويمبلدون قبيل انطلاق مباراة موغوروثا وكوزنيتسوفا.

  • موغوروثا Getty Images

    فازت الأسبانية غاربينه موغوروثا على غريمتها الروسية سفيتلانا كوزنيتسوفا في الدور ربع النهائي.

  • جوكوفيتش AFP

    اللاعب الصربي نوفاك جوكوفيتش احتاج إلى عناية طبية في مباراته مع الفرنسي ادريان مامانارينو في اليوم الثامن لدورة ويمبلدون.

  • موغوروثا Reuters

    اللاعبة الأسبانية غاربينه موغوروثا في المباراة ربع النهائية التي خاضتها ضد الروسية سفيتلانا كوزنيتسوفا وفازت بها 6-3، 6-4

  • جوكوفيتش Shaun Botterill

    الصربي نوفاك جوكوفيتش يحيي أنصاره عقب فوزه على الفرنسي ادريان مانارينو في الدور الرابع لبطولة ويمبلدون للتنس 2017.

  • ويليامز Reuters

    فازت الأمريكية فينوس ويليامز على اللاتفية يلينا اوستابينكو لتصل إلى الدور شبه النهائي لبطولة ويمبلدون 2017 للتنس

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