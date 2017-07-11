دورة ويمبلدون للتنس 2017 في يومها الثامن

بطل ويمبلدون السابق أندريه أغاسي، مدرب اللاعب الصربي نوفاك جوكوفيتش، ينتظر انطلاق مباراة الأخير مع الفرنسي ادريان مانارينو في اليوم الثامن لبطولة ويمبلدون للتنس 2017 في 11 تموز / يوليو.