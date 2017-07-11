دورة ويمبلدون للتنس 2017 في يومها الثامن
دورة ويمبلدون للتنس 2017: اليوم الثامن
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بطل ويمبلدون السابق أندريه أغاسي، مدرب اللاعب الصربي نوفاك جوكوفيتش، ينتظر انطلاق مباراة الأخير مع الفرنسي ادريان مانارينو في اليوم الثامن لبطولة ويمبلدون للتنس 2017 في 11 تموز / يوليو.
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Getty Images
اللاعب الفرنسي ادريان مانارينو يحاول صد كرة سددها الصربي نوفاك جوكوفيتش.
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Getty Images
مشجعون يستترون من المطر الذي انهمر على ويمبلدون يوم الثلاثاء.
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Getty Images
أدى هطول الأمطار إلى تأخير انطلاق بعض المباريات
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AFP
العاملون في نادي ويمبلدون للتنس يرفعون الأغطية عن الملاعب بعد توقف هطول الأمطار قبيل انطلاق مباراة الأسبانية موغوروثا والروسية كوزنيتسوفا.
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AFP
منظر عام للحلبة الأولى في ويمبلدون قبيل انطلاق مباراة موغوروثا وكوزنيتسوفا.
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Getty Images
فازت الأسبانية غاربينه موغوروثا على غريمتها الروسية سفيتلانا كوزنيتسوفا في الدور ربع النهائي.
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AFP
اللاعب الصربي نوفاك جوكوفيتش احتاج إلى عناية طبية في مباراته مع الفرنسي ادريان مامانارينو في اليوم الثامن لدورة ويمبلدون.
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Reuters
اللاعبة الأسبانية غاربينه موغوروثا في المباراة ربع النهائية التي خاضتها ضد الروسية سفيتلانا كوزنيتسوفا وفازت بها 6-3، 6-4
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Shaun Botterill
الصربي نوفاك جوكوفيتش يحيي أنصاره عقب فوزه على الفرنسي ادريان مانارينو في الدور الرابع لبطولة ويمبلدون للتنس 2017.
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Reuters
فازت الأمريكية فينوس ويليامز على اللاتفية يلينا اوستابينكو لتصل إلى الدور شبه النهائي لبطولة ويمبلدون 2017 للتنس
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