مصرع البارالمبي الإماراتي عبد الله حيايي بعد سقوط قفص حديدي على رأسه

مصدر الصورة Getty Images Image caption حيايي كان في مرانه استعدادا لبطولة العالم لألعاب القوى البارالمبية التي تبدأ في لندن، الجمعة

لقي البارالمبي الإماراتي، عبدالله حيايي، مصرعه بعدما سقط عليه القفص الحديدي الخاص برمي القرص أثناء تدريبه، بحسب الاتحاد الإماراتي لرياضة المعاقين.

وكان حيايي، رامي القرص الإماراتي الذي يلعب في فئة "إف 34"، يجري تدريباته في مركز "نيوهام ليجر" استعدادا لبطولة العالم لألعاب القوى البارالمبية.

وقال ماجد العصيمي، نائب الاتحاد الإماراتي لرياضة المعاقين، لتلفزيون "دبي سبورت"، إن "القفص الحديد لرمي القرص سقط على رأسه."

وأُعلنت وفاة حياي في موقع الحادث، يوم الثلاثاء.

وأضاف العصيمي: "لقد تملك الحزن والأسى جميع أفراد وفد الاتحاد الإماراتي، وصُدمنا حقا جراء هذه الأخبار، لكنها إرادة الله."

وتابع: "لا أستطيع مناقشة تفاصيل الحادث، لكن ما أستطيع قوله هو إنه خلال تدريبات الظهيرة لفريق البعثة في مقر التدريب الرسمي للبطولة، كان عبد الله يجري تدريباته المعتادة قبل أن يسقط على رأسه القفص الحديدي."

وقال إن "الفريق الطبي الميداني حاول مساعدته لكن دون جدوى."

وقالت شرطة العاصمة البريطانية، لندن، إن هيئة خدمات الطورائ "تلقت اتصالا يوم الثلاثاء بعد الساعة 17:00 بوقت قصير، يبلغ عن وقوع إصابة بالغة لرجل في مركز نيوهام ليجر."

وأوضح العصيمي أن فريق البعثة الإماراتية سيواصل مشاركته للمنافسة في بطولة العالم.

وقال فيليب كرافن، رئيس اللجنة الدولية البارالمبية: "نشعر حقا بصدمة كبيرة بسبب هذه الأخبار السيئة بوفاة عبدالله."

وشارك حيايي لأول مرة في البطولة الدولية للألعاب البارالمبية في ريو دي جانيرو، في البرازيل، عام 2016، واحتل المركز السادس في رمي الرمح في فئة "إف 34"، والسابع في رمي القرص "إف34".

كما شارك في البطولة الدولية التي أقيمت في العاصمة القطرية، الدوحة، عام 2015، واحتل المركز الخامس في رمي القرص والثامن في الرمح.