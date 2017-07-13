رونالدينيو يدشن مؤسسة لعلاج فقراء العالم بالدواء المصري

في مقابلة مع قناة بي بي سي العربية، قال لاعب كرة القدم البرازيلي السابق رونالدينيو إن مصر بلد يجلب له الحظ، وهو سعيد لتدشين "مؤسسة رونالدينيو الإنسانية" من مصر، مضيفا أن مؤسسته تهدف لعلاج غير القادرين بمختلف دول العالم باستخدام الدواء المصري.

وعن تراجع مستوى أداء منتخب البرازيل، خاصة خلال بطولة كأس العالم لكرة القدم ٢٠١٤، قال إنه لا يدري أسباب هذا التراجع، إذ أنه لم يكن ضمن صفوف منتخب بلاده آنذاك، متمنيا فوزه بالبطولة المقرر إقامتها في روسيا عام ٢٠١٨.

وأثنى رونالدينيو على المدير الفني للمنتخب البرازيلي "تيتي"، وقال إنه مدرب "محترم"، ولديه عقلية جيدة، ويمكنه صناعة فريق جيد.

وحول التقارير الإعلامية التي ربطت بين لاعب برشلونة البرازيلي نيمار ونادي مانشتير يونايتد الانجليزي، قال رونالدينيو إن نيمار لا يجب أن يترك برشلونة في الوقت الحالي.

وأضاف: "لا أعتقد أن نيمار قد شعر بالغيرة بعد تجديد زميله في الفريق ليو ميسي تعاقده في صفقة تاريخية فنيمار ليس من هذا النوع كما أنه ما زال لديه الكثير ليقدمه مع برشلونة".

وأكد رونالدينيو أنه لا يسعى لتدريب منتخب البرازيل، إذ لا يجد الدافع لذلك، ومن الصعب للغاية أن يرى نفسه في منصب بعينه في المستقبل، موضحا أنه حقق كل ما طمح إليه خلال حياته.

واختتم حديثه قائلا: "قدري هو أن آتي لزيارة مصر كل عشر سنوات".

وكان اللاعب البرازيلي قد وصل إلى مصر مساء الثلاثاء الرابع من يوليو، في زيارة استغرقت ثلاثة أيام، شملت جولة سياحية بمنطقة الأهرامات.

ثم توجه رونالدينيو إلى الساحل الشمالي للمشاركة في احتفالية كبرى، بمناسبة إطلاق مشروعه الخاص بتوفير الدواء لغير القادرين بمختلف دول العالم، بالتعاون مع إحدى شركات الدواء المصرية.

يُذاع الحوار كاملا مساء يوم الخميس، في برنامج "بتوقيت مصر" على قناة بي بي سي العربية، في الساعة السابعة بتوقيت غرينتش.