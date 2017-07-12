ويمبلدون 2017: خروج أندي ماري من المنافسة
ويمبلدون 2017: خروج أندي ماري من المنافسة على يد الأمريكي سام كويري
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الأمريكي سام كويري الذي فاز على بطل ويمبلدون البريطاني أندي ماري وأخرجه من المنافسة
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EPA
الكرواتي مارين تشيليتش يصد كرة من اللوكسمبورغي جيل مولر
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AFP
مشهد لمباراة مارين تشيليتش وجيل مولر في الدور ربع النهائي لبطولة ويمبلدون في يومها التاسع
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PA
مشجعو السويسري روجر فيديرير في الحلبة الوسطى في ويمبلدون في اليوم التاسع لبطولة التنس 2017
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روجر فيديرير السويسري يواجه الكندي ميلوش راونيتش
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EPA
الكندي ميلوش راونيتش يلاعب السويسري روجر فيديرير في مباراتهما ربع النهائية في بطولة ويمبلودون
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الصربي نوفاك جوكوفيتش يواجه التشيكي توماس بيرديتش في مباراتهما ربع النهائية
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PA
الكرواتي مارين تشيليتش يحتفل بفوزه على اللوكسمبورغي جيل مولر في مباراتهما ربع النهائية
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EPA
احد مشجعي اللاعب البريطاني أندي ماري الذي هزم في المباراة ربع النهائية التي خاضها ضد الأمريكي سام كويري
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PA
الأمريكي سام كويري يحتفل بفوزه على البريطاني أندي ماري
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الأمير اللوكسمبورغي غيوم (في الوسط) ورئيس حكومة لوكسمبورغ زافيه بيتيل (الى اليمين) يحييان مواطنهما جيل مولر في مباراته ضد الكرواتي مارين تشيليتش
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AFP
البريطاني أندي ماري عقب خسارته امام الامريكي سام كويري
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GLYN KIRK
الكرواتي مارين تشيليتش في فترة استراحة اثناء المباراة ربع النهائية التي يخوضها ضد اللوكسمبورغي جيل مولر في ويمبلدون
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Gareth Fuller
بطل ويمبلدون للعام الماضي البريطاني أندي ماري يتبارى مع الأمريكي سام كويري في مباراة ربع نهائية لبطولة 2017
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القنوط باد على وجوه مشجعي أندي ماري
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نجم نادي تشيلسي السابق جون تيري يتابع مباراة ماري وسام كويري
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Getty Images
البريطاني أندي ماري وغريمه الأمريكي سام كويري يتصافحان عقب خسارة الأول في المباراة ربع النهائية لبطولة ويمبلدون وخروجه من المنافسة.
معرض الصور
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