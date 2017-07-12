ويمبلدون 2017: خروج أندي ماري من المنافسة

  • 12 يوليو/ تموز 2017

ويمبلدون 2017: خروج أندي ماري من المنافسة على يد الأمريكي سام كويري

  • كويري Getty Images

    الأمريكي سام كويري الذي فاز على بطل ويمبلدون البريطاني أندي ماري وأخرجه من المنافسة

  • ويمبلدون EPA

    الكرواتي مارين تشيليتش يصد كرة من اللوكسمبورغي جيل مولر

  • ويمبلدون AFP

    مشهد لمباراة مارين تشيليتش وجيل مولر في الدور ربع النهائي لبطولة ويمبلدون في يومها التاسع

  • مشجعون PA

    مشجعو السويسري روجر فيديرير في الحلبة الوسطى في ويمبلدون في اليوم التاسع لبطولة التنس 2017

  • فيديرير Getty Images

    روجر فيديرير السويسري يواجه الكندي ميلوش راونيتش

  • راونيتش EPA

    الكندي ميلوش راونيتش يلاعب السويسري روجر فيديرير في مباراتهما ربع النهائية في بطولة ويمبلودون

  • جوكوفيتش Getty Images

    الصربي نوفاك جوكوفيتش يواجه التشيكي توماس بيرديتش في مباراتهما ربع النهائية

  • ويمبلدون PA

    الكرواتي مارين تشيليتش يحتفل بفوزه على اللوكسمبورغي جيل مولر في مباراتهما ربع النهائية

  • ويمبلدون EPA

    احد مشجعي اللاعب البريطاني أندي ماري الذي هزم في المباراة ربع النهائية التي خاضها ضد الأمريكي سام كويري

  • كويري PA

    الأمريكي سام كويري يحتفل بفوزه على البريطاني أندي ماري

  • ويمبلدون Getty Images

    الأمير اللوكسمبورغي غيوم (في الوسط) ورئيس حكومة لوكسمبورغ زافيه بيتيل (الى اليمين) يحييان مواطنهما جيل مولر في مباراته ضد الكرواتي مارين تشيليتش

  • ماري AFP

    البريطاني أندي ماري عقب خسارته امام الامريكي سام كويري

  • تشيليتش GLYN KIRK

    الكرواتي مارين تشيليتش في فترة استراحة اثناء المباراة ربع النهائية التي يخوضها ضد اللوكسمبورغي جيل مولر في ويمبلدون

  • ويمبلدون Gareth Fuller

    بطل ويمبلدون للعام الماضي البريطاني أندي ماري يتبارى مع الأمريكي سام كويري في مباراة ربع نهائية لبطولة 2017

  • ويمبلدون Getty Images

    القنوط باد على وجوه مشجعي أندي ماري

  • تيري Getty Images

    نجم نادي تشيلسي السابق جون تيري يتابع مباراة ماري وسام كويري

  • ماري Getty Images

    البريطاني أندي ماري وغريمه الأمريكي سام كويري يتصافحان عقب خسارة الأول في المباراة ربع النهائية لبطولة ويمبلدون وخروجه من المنافسة.

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