الاتحاد الافريقي يعاقب حسام البدري مدرب الأهلي المصري لرفضه الحديث لقناة "بين سبورت" القطرية

مصدر الصورة Getty Images Image caption تقرر وقف تنفيذ العقوبة بشرط عدم تكرار المخالفة

قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم وقف مدرب الأهلي المصري، حسام البدري، مباراة واحدة وتغريمه 10 آلاف دولار بسبب إخلاله بواجباته الإعلامية.

يأتي هذا بعدما رفض البدري الحديث لقناة "بين سبورت" beIN Sport القطرية، خلال منافسات مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وقال الاتحاد الأفريقي في بيان إن سبب عقوبة البدري هو "مخالفة التعليمات والتوجيهات المتعلقة بالعمل الإعلامي خلال منافسات دوري أبطال أفريقيا".

وجاء هذا بعد أن انضمت مصر إلى دول أخرى قطعت علاقاتها مع قطر بسبب مزاعم بدعمها للإرهاب.

وتنفي قطر، التي ستستضيف نهائيات كأس العالم 2022، الاتهامات الموجهة لها.

واعترض البدري في المغرب على وجود صحفيين من قناة "بين سبورت" خلال مؤتمر صحفي عشية مباراة فريقه أمام الوداد البيضاوي. وهدد في بادئ الأمر بالانسحاب من المؤتمر.

وأضاف بيان الاتحاد أن المدرب "شارك في المؤتمر الصحفي، ولكنه غطى بيده ميكروفون بين سبورت ليمنع التقاط الصوت، ودفعه إلى الخلف أكثر من مرة".

وحدثت مشاكل أيضا خلال المبارة التي جمعت الأهلي في القاهرة بفريق كوتون سبورت الكاميروني، يوم 9 يوليو/ تموز، إذ رفض المدرب واللاعبون الحديث لقناة "بين سبورت" بعد المباراة، بحسب الاتحاد.

وقد حضر المدرب المؤتمر الصحفي دون اللاعبين.

وتقرر تعليق عقوبة البدري بشرط عدم تكرار المخالفة في المبارايات المقبلة من دوري أبطال أفريقيا، الذي تملك قناة "بين سبورت" حصريا حقوق بث مبارياته.

وسيواجه الأهلي في الدور ربع النهائي فريق الترجي التونسي في سبتمبر/ أيلول.

وأصدر الاتحاد الأفريقي في الشهر الماضي تنبيها للفرق المصرية بالنأي بنفسها عن الأزمة السياسية مع قطر.

ودعا البيان جميع "الفاعلين في الرياضة إلى التزام مبادئ الحياد والاستقلالية" تجاه السياسة.