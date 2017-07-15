الإسبانية غاربيني موغوروثا تتوج بلقب ويمبلدون للتنس للمرة الأولى

مصدر الصورة AFP Image caption غاربيني موغوروثا تتذوق لأول مرة طعم الفوز بلقب ويمبلدون

توجت الإسبانية غاربيني موغوروثا المصنفة الرابعة عشرة عالميا بطلة لمنافسات فردي السيدات في ويمبلدون للتنس لعام 2017 بعد فوزها في المباراة النهائية على الأمريكية فينوس ويليامز المصنفة العاشرة بمجموعتين دون رد بنتيجة 7-5 و 6-0.

وتعد هذه المرة الأولى التي تفوز فيها موغوروثا بلقب ويمبلدون بعد أن ثأرت لخسارتها في نهائي عام 2015أمام شقيقة فينوس الصغرى سيرينا ويليامز والتي غابت عن البطولة هذا العام.

وفازت موغورثا البالغة من العمر ثلاثة وعشرين عاما ببطولة رولان غاروس عام 2016 لتكون ويمبلدون هي ثاني ألقابها خلال مسيرتها الاحترافية.

مباراة بين جيلي الشباب والخبرة

ومع بداية المباراة أظهرت الأمريكية المخضرمة قوة في ضربات الإرسال وكذلك في الضربات من الخط الخلفي، وقابلتها الإسبانية موغوروثا بنفس القوة في ضربات الإرسال والضربات من الخط الخلفي.

وكانت موغوروثا على وشك كسر إرسال ويليامز في منتصف المجموعة الأولى لكن فينوس ثبتت واستعادت زمام المباراة.

وعلقت بطلة رولان غاروس السابقة ماري بيرس لبي بي سي قائلة إن "كلا اللاعبتين لعبتا بذكاء في هذه المجموعة وكان يعرفان ما يريدانه من المباراة." ووافقها الرأي بطل ويمبلدون ثلاث مرات الأمريكي، جون ماكنرو، الذي قال "إن موغوروثا وويليامز لعبتا بتركيز شديد في المجموعة الأولى."

ولم تتقدم أي من اللاعبتين نحو الشبكة في المجموعة الأولى إلا في فيما ندر، فضلا عن الضربات القوية من الخط الخلفي للملعب.

وبدا احتدام المنافسة وتقارب المستوى بين اللاعبتين في المجموعة الأولى حيث تعادلا بخمسة أشواط لكل منهما قبل أن تتمكن موغوروثا من كسر إرسال ويليامز لأول مرة وتتقدم 5-6 لتضع ضغطا كبيرا على الأمريكية المخضرمة. وتمكنت موغوروثا من حسم نتيجة المجموعة الأولى 7-5.

تفوق ساحق لموغوروثا

بدأت موغوروثا المجموعة الثانية بكسر إرسال ويليامز لتتقدم بثلاثة أشواط دون مقابل في البداية، الأمر الذي وضع ضغطا بدنيا أكبر على اللاعبة الأمريكية الساعية للفوز بلقبها السادس في ويمبلدون وهي في السابعة والثلاثين من عمرها.

مصدر الصورة Getty Images Image caption فينوس وليامز لم تصمد أمام عنفوان غاربيني موغوروثا

وتفوقت اللاعبة الاسبانية في ضربات الإرسال لتتفوق في تسعة أشواط متتالية على نظيرتها الأمريكية التي بدت عليها علامات التعب نظرا لتقدمها في السن عن نظيرتها الإسبانية صاحبة الثلاثة وعشرين عاما.

وحسمت موغوروثا المجموعة الثانية بنتيجة 6-0 لتفوز بأول ألقابها في ويمبلدون والثاني لها في البطولات الكبرى بعد رولان غاروس عام 2015.

وعقب انتهاء المباراة قالت موغوروثا إن المجموعة الأولى "كانت صعبة للغاية علي كل منا ولاحت أمامي وأمام فينوس فرص عديدة لحسمها."

ولدى سؤالها عن شقيقتها سيرينا التي غابت عن هذه البطولة قالت وصيفة بطلة ويمبلدون فينوس ويليامز إنها تفتقد لشقيقتها الصغرى مضيفة أنها "فعلت ما بوسعها لتحقق مثل ما حققته ولكن ستكون هناك فرص أخرى لذلك."

يذكر أن سيرينا ويليامز هي الأكثر تتويجا ببطولات الغراند سلام بثلاثة وعشرين لقبا.