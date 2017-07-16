6 دول عربية "طالبت الفيفا بسحب استضافة كأس العالم من قطر"

مصدر الصورة Getty Images Image caption إنفانتينو: "الدول (الست) حذّرت فيفا من مخاطر تهديد سلامة الجماهير واللاعبين في دولة تعتبر قاعدة للإرهاب وقلعته"

أفادت تقارير بأن 6 دول عربية، قطعت علاقتها مع قطر الشهر الماضي، أرسلت خطابا إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تطالبه بسحب استضافة بطولة كأس العالم 2022 من قطر لأنهم يعتبرونها "قاعدة للإرهاب".

وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قد قطعت علاقتها مع قطر في يونيو/حزيران الماضي واتهمتها بدعم الإرهاب وفرضت عليها قيودا، شملت إغلاق حدودها البرية والبحرية ومجالاتها الجوية لكن قطر نفت هذه الاتهامات.

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وقال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتينو لموقع "ذا لوكال" السويسري، إن "السعودية واليمن وموريتانيا والإمارات العربية والبحرين ومصر كتبوا خطابا جماعيا إلى فيفا يطالبوه بسحب البطولة من قطر وفقا للمادة 85 من قانون الاتحاد، التي تسمح بمثل هذا الإجراء في حالة الطوارئ".

ونقل الموقع عن إنفانتينو قوله "الدول (الست) حذرت فيفا من مخاطر تهديد سلامة الجماهير واللاعبين في دولة قاعدة الإرهاب وقلعته".

كما أضاف إنفانتينو أن تلك الدول هددت بمقاطعة البطولة ما لم يستجب لمطلبهم.

وقال مصدر مطلع على أنشطة الدوحة الخاصة بالاستعدادات لكأس العالم 2022 إن قطر على دراية بأن السعودية ودولا أخرى متورطة في تحرك كهذا غير أنه قال إنه لا يملك أدلة تشير إلى قطر تسلمت هذا الخطاب.

وفي ديسمبر/ كانون الأول 2010، فازت قطر بتنظيم مونديال عام 2022 متفوقة على ملفات دول مثل أستراليا واليابان وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة.

كما فازت روسيا بحق استضافة كأس العالم 2018 على حساب إنجلترا، وعرض مشترك من هولندا وبلجيكا، وعرض مشترك آخر من إسبانيا والبرتغال.