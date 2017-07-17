بالصور: "سباق الحفاضات" السنوي للرضع في نيويورك
عشرات الأطفال الرضع يتنافسون في "سباق الحفاضات" في نيويورك.
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Reuters
أقيم السباق السنوي للرضع في مدينة نيويورك الأمريكية بمشاركة 30 رضيعا
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BBC
يتعين على الرضع أن يجتازوا سجادة طولها ثلاثة أمتار حبوا، ومن يصل أولا إلى خط النهاية بفوز بلقب "أسرع رضيع".
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BBC
فاز بروك بندر، 11 شهرا، بمسابقة الحبو المعروفة "بمسابقة الحفاضات" ليفوز باللقب
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BBC
سادت أجواء احتفالية أثناء "سباق الحفاضات" بين الأباء والأمهات الذين يشارك أطفالهم في السباق.
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BBC
تترواح أعمار المتسابقين ما بين نظم هذا الحدث في إطار الترويج لسباق الترياثلون في نيويورك
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BBC
الفائز في السباق يحصل على لقب "أسرع رضيع".
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AFP
يشجع الآباء والأمهات الأطفال الرضع على الإسراع في الحبو للفوز بالسباق
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