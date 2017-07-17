بالصور: "سباق الحفاضات" السنوي للرضع في نيويورك

  • 17 يوليو/ تموز 2017

عشرات الأطفال الرضع يتنافسون في "سباق الحفاضات" في نيويورك.

  • سباق رضع Reuters

    أقيم السباق السنوي للرضع في مدينة نيويورك الأمريكية بمشاركة 30 رضيعا

  • سابق حبو BBC

    يتعين على الرضع أن يجتازوا سجادة طولها ثلاثة أمتار حبوا، ومن يصل أولا إلى خط النهاية بفوز بلقب "أسرع رضيع".

  • الفائز BBC

    فاز بروك بندر، 11 شهرا، بمسابقة الحبو المعروفة "بمسابقة الحفاضات" ليفوز باللقب

  • طفل رضيع ووالده BBC

    سادت أجواء احتفالية أثناء "سباق الحفاضات" بين الأباء والأمهات الذين يشارك أطفالهم في السباق.

  • سباق الحبو BBC

    تترواح أعمار المتسابقين ما بين نظم هذا الحدث في إطار الترويج لسباق الترياثلون في نيويورك

  • رضيع فائز BBC

    الفائز في السباق يحصل على لقب "أسرع رضيع".

  • أطفال رضع AFP

    يشجع الآباء والأمهات الأطفال الرضع على الإسراع في الحبو للفوز بالسباق

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