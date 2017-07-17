مورينيو : انتقال رونالدو إلى مانشستر يونايتد "مهمة مستحيلة"

مصدر الصورة AFP/GETTY Image caption مورينيو أكد على أن رونالد لن يترك الريال فضلا عن وجود صعوبات مادية لاتمام الصفقة

استبعد جوزيه مورينيو، مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي عودة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى النادي والرحيل عن فريقه الحالي ريال مدريد الإسباني.

وكان تقارير تحدثت عن احتمالية عودة رونالدو إلى ناديه الإنجليزي القديم، بعد أن علمت بي بي سي بأن اللاعب يشعر من بالاستياء الشديد عقب اتهامه بالتهرب من الضرائب مما دفعه للتفكير في الرحيل عن إسبانيا.

ووكان رونالدو قد انتقل إلى مدريد من ماشنستر في صفقة تاريخية عام 2009، بلغت قيمتها 80 مليون جنيه استرليني.

وردا على سؤال حول التوقعات بعودة رونالدو، استبعد مورينيو هذه الخطوة نظرا "للصعوبة الاقتصادية" في إتمام مثل هذه الصفقة.

جاءت تصريحات مورينيو في أمريكا بعد فوز فريقه على لوس أنجليس غالاكسي، بخمسة أهداف مقابل هدفين، في مباراة هي الأولى في جولة مانشستر يونايتد في الولايات المتحدة استعدادا لمنافسات الدوري الإنجليزي.

وأضاف المدرب البرتغالي "لن أهدر وقت النادي في مفاوضات مع لاعب يمثل انضمامه إلينا مهمة مستحيلة".

موضحا "رونالدو لاعب هام ومؤثر في فريقه، ويمثل قوة اقتصادية هائلة. لا يوجد ما يجعلنا نعتقد بأنه قد يترك ريال مدريد".

كما نفى أيضا احتمالية انتقال لاعبين آخرين من ريال مثل المهاجم ألفارو موراتا، إلى مانشستر يونايتد.

وقال "إنه أمر مخجل"، مضيفا "لقد لعب (ألفارو) معي في بداياته في ريال مدريد، وأحمل له تقديرا خاصا. واستمتعت بمشاهدة تطوره في يوفنتوس ومدريد".

وأكد مورينيو عدم التوصل لاتفاق مع ناديه "ولا أعتقد أنه يمكن أن ينتقل إلينا".