نجم روما الإيطالي توتي يعلن اعتزاله رسميا

مصدر الصورة Getty Images Image caption قضى توتي 24 سنة مع نادي روما

أعلن أسطورة نادي روما الإيطالي فرانشيسكو توتي اعتزاله اللعب، قائلا إنه ستولى منصب مدير النادي.

وكان توتي (40 سنة)، الذي خاض مباراته الأخيرة مع فريقه في مايو/ أيار الماضي لينهي 24 عاما قضاها مرتديا قميص نفس النادي، قد لمح من قبل إلى أنه قد يستمر في اللعب خارج البلاد.

لكنه أصدر بيانا أكد فيه منصبه الجديد في النادي الذي بدأ فيه مشواره مع كرة القدم وهو لا يزال فتى صغيرا.

وأضاف توتي: "لقد انتهى الجزء الأول من دوري في عالم كرة القدم، كلاعب."

وتابع: "لكنني الآن لدي دور لا يقل أهمية عن السابق، وآمل أن أؤديه بنفس الكفاءة كما فعلت في الملعب."

وكان أول ظهور لتوتي مع نادي روما وهو في السادسة عشرة من عمره عام 1993، وفاز مع ناديه بالدوري الإيطالي عام 2001.

وخاض مع روما 786 مباراة، وكان الظهور الأخير له مع الفريق كأحد البدلاء في مباراة أمام جنوه في إطار مباريات الدوري الإيطالي.

وقال توتي: "تمنيت ألا تنتهي هذه المباراة وألا ينتهي هذا اليوم".

ويحمل توتي لقب هداف الفريق الأول على الإطلاق مع فريقه برصيد أهداف بلغ 307 هدفا في جميع المسابقات.