مورينيو: أنوي البقاء في أولد ترافورد للسنوات الـ 15 المقبلة

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كشف المدير الفني لنادي مانشستر يونايتيد الانجليزي لكرة القدم، البرتغالي جوزيه مورينيو، عن نيته البقاء في موقعه في النادي للسنوات الـ 15 المقبلة.

وقال مورينيو في مقابلة اجرتها معه شبكة ESPN التلفزيونية الرياضية الثلاثاء إنه مصمم على اعادة الاستقرار للنادي الذي تمتع به في فترة تولي السير اليكس فيرغسون زمام الامور في أولد ترافورد.

وقال مورينيو، الذي تولى ادارة فريق المان في العام الماضي، إنه حريص على تحقيق نجاح مستمر للنادي على المدى البعيد بالضبط كما نجح فيرغسون في ذلك ابان فترة ولايته التي استمرت لثلاثة عقود تقريبا.

يذكر ان المان لم يفز ببطولة الدوري الانجليزي الممتاز منذ ان تقاعد فيرغسون في عام 2013، إذ لم يفلح المدربان اللذان توليا ادارة الفريق بعده - ديفيد مويز ولوي فان خال - في تحقيق أي نتائج ذات معنى.

ومن الجدير بالذكر ايضا أن مورينيو البالغ من العمر 54 عاما لم يقض فترة تجاوزت ثلاث سنوات مع أي من الفرق التي تولى ادارتها.

ولكنه أصر الثلاثاء على انه يرى علاقته مع المان على انها مشروع طويل الأمد.

وقال لـ ESPN، "أنا مستعد لهذه المهمة، وانا مستعد للسنوات الـ 15 المقبلة، ولم لا؟".

ومضى للقول "عليَّ الاعتراف بأن المهمة عسيرة جدا نتيجة الضغوط التي يتعرض لها المديرون الفنيون وما يقوله الناس بأننا يجب ان نفوز. ولكن الحقيقة تقول إن فريقا واحدا فقط يمكنه الفوز، وان المهمة تزداد صعوبة بمرور السنين."

وأضاف "كان هذا النادي (المان) لسنوات عدة عبارة عن السير اليكس. لقد تعود الناس على هذه النظرة وتفهموا النتائج العظيمة لهذا الاستقرار".

ولكنه قال إنه يعتقد أن فترة تولي فيرغسون زمام الأمور في المان، والتي استمرت 27 سنة، لا يمكن تكرارها في الحال الحاضر.

وقال "أعتقد أن سيرة السير اليكس فريدة، ولا أظن انه من الممكن تكرارها".