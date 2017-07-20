تشيلسي يتوصل لاتفاق مع ريال مدريد لضم موراتا

مصدر الصورة Getty Images Image caption سجل موراتا 20 هدفا الموسم الماضي بعد العودة لريال مدريد من يوفنتوس الإيطالي

توصل نادي تشيلسي الإنجليزي لاتفاق مع ريال مدريد الأسباني لضم مهاجمه ألفارو موراتا، مقابل نحو 60 مليون جنيه استرليني.

ويتبقى الاتفاق مع موراتا، 24 عاما، على مطالبه الشخصية.

وكان تشيلسي يسعى لتدعيم خط هجومه بالتعاقد مع لاعب إيفرتون روميلو لوكاكو، لكن اللاعب انتقل إلى مانشستر يونايتد.

ويأتي الإعلان عن صفقة موراتا بعد يوم واحد من توقيع أنطونيو كونتي عقد جديد للاستمرار مع تشيلسي.

وقال موراتا لصحيفة "أس" الإسبانية: "سوف أنضم للفريق الذي وضع مديره الفني كامل ثقته في قدراتي، وهذا شيء عظيم بالنسبة لي."

وأصبح موراتا الصفقة الرابعة التي يعقدها تشيلسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد الحارس ويلي كاباييرو، والمدافع أنطونيو روديجير، ولاعب خط الوسط تيموي باكايوكو.

وأشاد لاعب تشيلسي السابق، بات نيفين، بموراتا، مشيرا إلى أن جمهور النادي سعيد للغاية بتلك الصفقة.

وقال نيفين لبي بي سي إن موراتا "ليس اللاعب الذي تركوه لنا، لكنه اللاعب الذي أردناه."

وأضاف: "كتبت على الموقع الرسمي لتشيلسي قبل ثلاثة أشهر، وطرحت على الجمهور السؤال التالي: من اللاعب الذي تريدون أن يقود خط هجوم الفريق؟ وبرزت ثلاثة أسماء، فجاء لوكاكو في الترتيب الثالث، وأليكسيس سانشيز الثاني، في حين تصدر موراتا القائمة."

وسيقود موراتا الخط الأمامي لتشيلسي بعد رحيل دييغو كوستا، الذي قال إن كونتي أخبره بأنه لم يعد له مكان في تشيلسي الموسم المقبل.

وسجل موراتا 20 هدفا الموسم الماضي بعد العودة لريال مدريد من يوفنتوس الإيطالي.