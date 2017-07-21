الكاف يقرر إجراء نهائيات أمم أفريقيا في يونيو ويوليو بمشاركة 24 منتخبا

مصدر الصورة AFP Image caption موعد نهائيات كأس أمم أفريقيا كان يثير مشاكل مع النوادي الأوروبية

أكد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) تغيير موعد نهائيات كأس الأمم الأفريقية إلى شهري يونيو/ حزيران ويوليو/ تموز، ورفع عدد المنتخبات المشاركة إلى 24 منتخبا.

وكانت النهائيات تجري في شهري يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط، وتتسبب في نزاعات مع النوادي الأوروبية التي يكون مطالبة بتسريح لاعبيها الأفارقة في منتصف الموسم الكروي.

ويشارك في دورة الكاميرون المقبلة 24 منتخبا بدلا من 16 كما حدث في الدورات السابقة.

وصدقت اللجنة التنفيذية للاتحاد الأفريقي على هذه التغييرات في اجتماعها بالعاصمة المغربية الرباط.

وقد يتسبب رفع عدد المنتخبات المشاركة في مشاكل للكاميرون مستضيف الدورة، وإن كان وزير الرياضة الكاميروني نفى أن يكون هناك أي تأخر في التحضيرات في بلاده.

وستستمر الدورة كل عامين بمشاركة المنتخبات الأفريقية وحدها، لأن الاتحاد درس مقترحا بإشراك منتخبات غير أفريقية في المنافسة أو تنظيمها في بلد غير أفريقي.

وتأتي هذه القرارات بعد مؤتمر عقده رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الجديد، أحمد أحمد، لدراسة أوضاع كرة القدم في أفريقيا.