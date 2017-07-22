ألفارو موراتا يوقع رسميا لتشيلسي بمبلغ 60 مليون جنيه استرليني

مصدر الصورة Reuters Image caption موراتا سعيد باللعب تحت إشراف المدرب كونتي

وقع مهاجم ريال مدريد، ألفارو موراتا، رسميا لفريق تشيلسي الانجليزي بمبلغ قياسي قيمته 60 مليون جنيه استرليني، لمدة 5 أعوام.

وسجل نجم المنتخب الإسباني، البالغ من العمر 24 عاما، 20 هدفا الموسم الماضي لريال مدريد بعدما انتقل إليه من يوفنتوس بطل الدوري الإيطالي.

وفاز موراتا بالدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد، ولكنه لعب أغلب المباريات احتياطيا.

واستقدم بطل الدوري الانجليزي، في فترة الانتقالات لهذا الصيف، الحارس ويلي كاباليرو، والمدافع أنطونيو روديغير، ولاعب الوسط، تيموي باكايوكو.

وسيلتحق موراتا بتشكيلة الفريق اللندني في جولتها التحضريرية بآسيا.

تشيلسي يضم ويلي كاباييرو، حارس مرمى مانشستر سيتي السابق

وكان آخر مبلغ قياسي دفعه تشيلسي عندما ضم في يناير/ كانون الثاني من عام 2011 المهاجم الإسباني، فرناندو توريس، من ليفربول بقيمة 50 مليون جنيه استرليني.

وقال المدير التقني في تشيلسي، مايكل إيمينالو، عن موراتا إنه برهن على أنه لاعب عالمي وستكون مؤهلاته دعما كبيرا للفريق".

وسيعوض موراتا زمليه في المنتخب الإسباني، دييغو كوستا، الذي .

وكان فريق مانشستر يونايتد مهتما أيضا بضم موراتا، قبل أن يتعاقد مع هداف إيفرتون والمنتخب البلجيكي، روميلو لوكاكو، بملبغ 75 مليون جنيه استرليني.

وعبر موراتا عن سعادته بالانتقال إلى تشيلسي، قائلا: "سألعب تحت إشراف المدرب الذي منحني ثقته الكاملة".

وانضم موراتا إلى فريق الشباب في ريال مدريد عام 2008، ولعب أول مباراة مع الفريق الأول وعمره 18 عاما في 2010.

وانتقل في 2014 إلى إيطاليا، وسجل 27 هدفا في موسمين لفريق يوفنتوس وفاز معه بالدوري الإيطالي مرتين وبكأس إيطاليا مرتين، ولعب نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2015.

وقرر ريال مدريد استعادته عام 2016، وفق بند في عقد انتقاله.

واستدعي موراتا 20 مرة للمنتخب الإسباني وسجل له تسعة أهداف منذ 2014.