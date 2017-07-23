مانشستر سيتي "يضم" بنيامين ميندي مقابل 52 مليون جنيه إسترليني

مصدر الصورة Getty Images Image caption بنيامين ميندي (يسارا) سيصبح ثالث أغلى توقيع في الدوري الإنجليزي خلال انتقالات الصيف

توصل نادي مانشستر سيتي الإنجليزي إلى صفقة بقيمة 52 مليون جنيه إسترليني لضم مدافع موناكي الفرنسي، بنيامين ميندي.

ولعب الظهير الأيسر (23 عاما)، الذي انضم إلى موناكو قادما من مرسيليا الموسم الماضي، في صفوف النادي الفرنسي 34 مباراة الموسم الماضي وساعد الفريق في تحقيق أول لقب له بالدوري الفرنسي خلال 17 عاما.

وفاقت صفقة ميندي الصفقة المبدئية التي دفعها سيتي لضم الظهير الأيمن كايل ووكر البالغة 45 مليون جنيه إسترليني في وقت مبكر من هذا الشهر.

كما تجاوزت صفقة ضم الظهير الأيسر جون ستونز البالغة 47.5 مليون جنيه إسترليني الصيف الماضي.

ولم يؤكد سيتي إتمام الصفقة حتى الآن.

وسيصبح ضم ميندي هو رابع توقيع للنادي الإنجليزي خلال الصيف وسيرفع قيمة انتقالاته حتى الآن إلى أكثر من 175 مليون جنيه إسترليني، وذلك بعد ضم اللاعب الدولي ووكر وخط الوسط البرتغالي برناردو سيلفا بقيمة 43 مليون جنيه إسترليني وحارس المرمى البرازيلي إيدرسون مورايس بقيمة 35 مليون جنيه إسترليني.

كما يقترب سيتي من ضم الظهير الأيمن في ريال مدريد، البرازيلي دانيلو.

يأتي هذا بعدما باع نادي مانشستر سيتي الظهير الأيسر في صفوفه، الصربي أليكساندر كولاروف (31) إلى روما الإيطالي مقابل صفقة بلغت أربعة ملايين جنيه إسترليني.

وقبل مباراة الخميس أمام مانشستر يونايتد في إطار استعدادات الموسم المقبل، قال المدير الفني لمانشستر سيتي، بيب غوارديولا، إن "النادي يتفاوض مع "ثلاثة أو أربعة" لاعبين آخرين".