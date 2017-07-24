نيمار وسانشيز وآخرون ضمن شائعات موسم الانتقالات في كرة القدم

قال اللاعب البرازيلي نيمار مهاجم فريق برشلونة، البالغ من العمر 25 عاما، لزملائه ليونيل ميسي ولويس سواريز إنه سيبقى في الفريق، وذلك بعد أن أقنعاه بعد الالتحاق بصفوف باريس سان جيرمان، في صفقة كانت مزمعة وقياسية بقيمة 200 مليون إسترليني.
تجمدت صفقة انتقال مهاجم ارسنال أليكسيس سانشيز إلى باريس سان جيرمان، بعد انهيار المحادثات حول اللاعب البالغ من العمر 28 عاما، بسبب الخلاف على قيمة الصفقة وراتب اللاعب.
سيكثف فريق تشيلسي من جهوده لضم لاعب خط وسط أرسنال، أليكس أوكسلايد - تشمبرلين البالغ من العمر 23 عاما، خلال الأسبوع الجاري، لكن يمكن توقع منافسة قوية له من فريق مانشستر سيتي.
حصل فريق سوانسي سيتي على موافقة، لإجراء مفاوضات مع مهاجهمه السابق ويلفريد بوني، البالغ من العمر 28 عاما، بعد أن عقد صفقة مع فريق مانشستر سيتي، الذي يعلب ضمن صفوفه اللاعب حاليا.
يقترب فريق توتنهام من التوقيع مع الألماني، جيرمي تولجان، مدافع نادي هوفنهايم البالغ من العمر 22 عاما.
أعلن مدرب فريق توتنهام هوتسبير، ماوريسيو بوتشيتينو، أن لاعب خط الوسط موسى سيسوكو باق مع الفريق. وكان سيسوكو، البالغ من العمر 27 عاما، قد جاء من فريق نيوكاسيل في صفقة بقيمة 30 مليون إسترليني الموسم الماضي.
أكد مدرب فريق مانشستر يونايتد، جوزيه مورينيو، لمشجعي فريقه "بنسبة 100 في المئة" أن حارس مرمى الفريق، ديفيد دي خيا البالغ من العمر 26 عاما، سيبقى في ملعب أولد ترافورد خلال الموسم القادم.
يسعى فريق ويست بروم لعقد صفقة بقيمة 10 ملايين إسترليني، لضم مدافع مانشستر يونايتد، كريس سمولينغ، البالغ من العمر 27 عاما.
جرت مفاوضات بين جناح فريق ليستر سيتي رياض محرز ونادي روما، لكن فريق الثعالب لا يزال يرفض عرضا بقيمة 30 مليون إسترليني، للاستغناء عن اللاعب البالغ من العمر 26 عاما.
تضاءلت فرص فريق ليفربول، في التوقيع مع لاعب خط وسط فريق ريد بول لايبزيغ، نابي كيتا، حيث إن الفريق الألماني يصر على أنه لن يبيع لاعبه الغيني، البالغ من العمر 22 عاما خلال هذا الصيف.
قال مدرب فريق إنتر ميلان الإيطالي، لوتشيانو سباليتي، إن فريقه قد يبيع جناحه اللاعب إيفان بيريسيتش، البالغ من العمر 28 عاما، إذا ما "تلقى عرضا ماليا مرضيا"، وذلك وسط أنباء عن رغبة فريق مانشستر يونايتد بضم اللاعب.
مانشستر يونايتد وأرسنال قد يتنافسان لضم لاعب فريق ريال مدريد، ماركو أسينسيو، البالغ من العمر 21 عاما.
يقترب فريق ليستر سيتي من ضم جورج توماس لاعب فريق كونفنتري سيتي، ويسعى لتقديم عرض جديد لضم المهاجم بقيمة نصف مليون إسترليني.
تقدم فريق سوانسي سيتي بعرض جديد بقيمة 3 ملايين إسترليني، لضم ظهير فريق بارنسلي، أندي يادوم، البالغ من العمر 25 عاما، وذلك بعد رفض عرض سابق تقدم به الفريق.
برشلونة مستعد لدفع 80 مليون إسترليني، لفريق ليفربول ولاعب خط الوسط البرازيلي فيليب كوتينهو، البالغ من العمر 25 عاما.
مدرب فريق ريال مدريد، زين الدين زيدان، يعتقد أن المهاجم كريستيانو رونالد "سيبقى" مع الفريق، عقب تقارير أفادت بأن الأخير يرغب في مغادرة أسبانيا، بعد مزاعم بارتكاربه جريمة التهرب الضريبي.