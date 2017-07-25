سيتي يشتري المدافع الفرنسي ميندي بـ 68 مليون دولار

مصدر الصورة Getty Images Image caption بنجامين مندي (الى اليسار) هو ثالث أغلى لاعب ينضم الى الدوري الانجليزي الممتاز هذا الصيف.

أكمل مدافع فريق موناكو الفرنسي بنجامين ميندي اجراءات انتقاله الى نادي مانشستر سيتي الانجليزي لقاء 68 مليون دولار تقريبا، مما يجعله أغلى مدافع في العالم على الاطلاق.

من هو بنجامين ميندي؟ ولد في ضاحية لونغجومو الباريسية

انضم الى نادي موناكو في حزيران / يونيو 2011 بعقد قيمته 14,3 مليون دولار

مثل المنتخب الفرنسي 4 مرات

سبق له ان مثل منتخبات فرنسا للشباب

فقد وقع المدافع الفرنسي البالغ من العمر 23 عاما عقدا مع سيتي مدته 5 سنوات.

ويعد ميندي خامس لاعب رئيسي يتعاقد معه سيتي في الصيف الحالي، انفق عليهم أكثر من 260 مليون دولار.

وقال مدير كرة القدم في سيتي تشيكي بيغيريستاين إن ميندي "يعد بلا شك واحدا من افضل المدافعين في العالم، وكان هدفنا الأول للعب في هذا المركز".

وكان ميندي خاض 34 مباراة لصالح موناكو في الموسم، وساعد الفريق في احراز اول بطولة دوري منذ 17 عاما بعد انضمامه الى النادي قادما من مرسيليا في الصيف الماضي.

وكان سيتي قد ضم المدافع الانجليزي كايل ووكر لقاء مبلغ قدره 58 مليون دولار ولاعب الوسط البرتغالي برناردو سيلفا لقاء 56 مليون دولار وحارس المرمى البرازيلي ادرسون مورايس لقاء 45,58 مليون دولار والمدافع دانيلو من ريال مدريد لقاء 34,5 مليون دولار.

وباع سيتي المدافع الكساندر كولاروف البالغ من العمر 31 عاما الى نادي روما الايطالي لقاء مبلغ 5,9 مليون دولار.

وبانضمام ميندي الى صفوف سيتي يصبح للنادي أغلى خط دفاع في عالم كرة القدم.