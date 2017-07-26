جيرارد بيكيه يتوقع بقاء نيمار في برشلونة

مصدر الصورة Getty Images Image caption نيمار يسجل هدفين لصالح البارسا في المباراة الودية التي فاز فيها 2-1 أمام يوفينتوس، السبت.

يعتقد مدافع برشلونة الأسباني، جيرارد بيكيه، بأن زميله المهاجم البرازيلي، نيمار، لن يرحل عن البارسا.

وتقول تقارير إن نادي باريس سان جيرمان قد دفع الشرط الجزائي البالغ 222 مليون يورو لانتقال اللاعب البرازيلي.

وقال بيكيه: "من خلال المحادثات التي أجريتها معه (نيمار)، يقول لي حدسي إنه سيبقى، وأتمنى أن يبقى."

وسجل نيمار هدفين لصالح البارسا في المباراة الودية التي فاز فيها 2-1 أمام يوفينتوس، السبت.

وعقب الفوز بالمباراة، جدد المدير الفني للبارسا، إرنستو فالفيردي، رغبته في بقاء نيمار في صفوف الفريق.

وبعد ذ لك، نشر بيكيه صورة على تويتر وكتب أسفلها "سيبقى"، لكنه منذ ذلك الوقت وهو يقلل من أهمية التغريدة.

وقال بيكيه: "كنا في لقاء للاسترخاء مع بعض أعضاء الفريق عندما التقطنا هذه الصورة ... لكن (الصورة) لا تدل بأي حال من الأحوال إلى أي شيء رسمي."

وأضاف: "أولا، الأمر لا يخصني، والشخص الوحيد الذي يقرر ذلك هو نيمار."

وقال لاعب خط وسط برشلونة، الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو، إن كل الفريق يرغب في بقاء نيمار في نو كامب.

وأضاف: "نيمار يمثل لنا أهمية كبيرة للغاية، أكثر من كونه لاعب كرة قدم موهوبا، فهو يتمتع بقيمة كبيرة، لا سيما صفاته الشخصية داخل الفريق."

وعلق لاعب وسط ريال مدريد، البرازيلي كارلوس كاسيميرو، على إمكانية انتقال نيمار إلى أحد خصوم البارسا.

وقال كاسيميرو: "بالطبع سيكون وجوده هنا (في ريال مدريد) مهم، لكنه في برشلونة، ولا يمكننا أن ننسى ذلك."

وانضم نيمار إلى برشلونة قادما من سانتوس عام 2013، ووقع عقدا جديدا لمدة خمس سنوات مع البارسا حتى عام 2021 في أكتوبر/ تشرين أول الماضي.