الزمالك المصري يقيل مدربه البرتغالي أوغوستو إنياسيو

مصدر الصورة AFP Image caption أوغوستو إنياسيو غادر الزمالك بالتراضي

أقال فريق الزمالك المصري مدربه البرتغالي، أوغوستو إنياسيو، بعد أربعة أشهر من توليه المهمة.

وبدأت الضغوط على إنياسيو منذ تعثر فريقه في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

فقد تعادل الزمالك أمام أهلي طرابلس الليبي، ورهن حظوظه في المنافسة الأفريقية الكبرى.

وانهزم الفريق هذا الأسبوع في البطولة العربية أمام العهد اللبناني.

ووصلت الضغوط مداها على المدرب المبالغ من العمر 62 عاما، بهزيمة فريقه أمام الفريق اللبناني، وهو ما دفع برئيس نادي الزمالك، مرتضى منصور، إلى استدعاء مدربه البرتغالي إلى اجتماع طارئ.

وهناك مزاعم بأن المدرب احتجز في النادي ومنع من المغادرة، ولكن الزمالك نفى هذه الادعاءات جملة وتفصيلا.

وعقد اجتماع آخر، أعلن بعده النادي عن اتفاق مالي يقضي بفسخ عقد إنياسيو مع الفريق.

وأكد المدرب البرتغالي للصحفيين لدى خروجه من مكتب منصور أنه يغادر الزمالك.

وقال: "لقد أنهيت عقدي مع الزمالك وأصبحت الآن من جماهير الفريق".

وأضاف: "رغبتي كانت أن تستمر مهمتي في الفريق لمدة أطول ولكن هذا لم يحدث. الزمالك بحاجة إلى استقرار، ولابد أن يمنح الوقت الكافي للمدربين، كما على اللاعبين أن يبذلوا أقصى ما يملكون".