غوارديولا: ليس لدينا الكثير لننفقه ولكن مانشستر سيتي يسعى لضم مدافع جديد

مصدر الصورة Getty Images Image caption مانشستر سيتي يحاول ضم مدافع جديد بعد إنفاق أكثر من 200 مليون إسترليني على شراء لاعبين في موسم الانتقالات الصيفية

قال الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الانجليزي إن النادي سيحاول التعاقد مع مدافع جديد في فترة الانتقالات الصيفية.

ومن المتوقع أن يغادر إلياكيم مانغالا، مدافع سيتي، صفوف الفريق ليترك 3 لاعبين فقط في قلب الدفاع هم فينسنت كامباني، وجون ستونز، ونيكولاس أوتاميندي.

وأضاف غوارديولا، قبل مباراة فريقه الودية أمام فريق توتنهام الإنجليزي مساء السبت "ليس لدينا الكثير لننفقه، لكن سنرى ما يمكن القيام به في هذا الشأن".

وأنفق مانشستر سيتي هذا الصيف حوالي 200 مليون إسترليني على التنقلات الصيفية، من بينها 120 مليون إسترليني لشراء ثلاثة مدافعين.

وضم سيتي اللاعب الدولي كايل ووكر من توتنهام مقابل 45 مليون إسترليني، واللاعب البرازيلي الدولي دانيلو من ريال مدريد مقابل 26.5 مليون إسترليني، والجناح الأيسر لمنتخب فرنسا بنيا

وضم النادي لاعب الوسط البرتغالي برناردو سيلفا مقابل 43 مليون إسترليني وحارس المرمى البرازيلي إدرسون مورايس مقابل 35 مليون إسترليني.

وأشارت تقارير إلى أن مانشستر سيتي يفكر في ضم المهاجم التشيلي اليكسيس سانشيز لاعب أرسنال، والمهاجم الفرنسي البالغ من العمر 18 سنة كيليان مبابي.