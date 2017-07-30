مقتل شخصين في تدافع جماهير كرة قدم بجنوب أفريقيا

مصدر الصورة ALLSPORT/GETTY IMAGES Image caption المباراة استمرت على الرغمم من الحادث

قتل شخصان على الأقل وأصيب 17 آخرون في حادث تدافع بأكبر ملاعب جنوب أفريقيا، بحسب مسؤولين رياضيين.

ووقع الحادث أثناء مباراة القمة بين فريقي كايزر تشيفز وأورلاندو بايرتس لكرة القدم في جوهانسبرغ.

وقالت الشرطة، التي كانت الشرطة قد حظرت الجماهير الذين لا يمتلكون تذاكر من الدخول إلى الاستاد، إن الحادث وقبل قبل المباراة.

وقال نادي أورلاندو بايرتس إن الحادث وقع عندما حاولت الجماهير التدافع نحو بوابات استاد "إف إن بي" الذي يستوعب 87 ألف متفرج.

وسمحت السلطات بمواصلة المباراة الودية بين الفريقين التي كانت قبل بدء موسم المنافسات.

وقال المسؤولون في الاستاد إن مصابا واحدا من بين المصابين في حالة حرجة.

وقالت وكالة رويترز إن التغطية التلفزيونية للمباراة، التي فاز فيها كايزر تشيفز 1-0، لم تظهر أي اضطرابات واضحة.

واستضاف الملعب أول خطاب للزعيم الجنوب أفريقي لينسون مانديلا بعد إطلاق سراحه من السجن عام 1990، كما أقيمت فيه مراسم جنازته عام 2013.

وشُيد الملعب لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2010، واستضاف المباراة النهائية بين إسبانيا وهولندا.

وفي أبريل/ نيسان عام 2001، قتل 43 متفرجا في حادث تصادم خلال مباراة أخرى بين كايزر تيشفز وأورلاندو بايرتس في ملعب "إليز بارك" في جوهانسبرغ.

وقبل عشر سنوات من ذلك الحادث، قتل 42 شخصا في حادث أثناء مباراة بين نفس الفريقين على ملعب أوبنهايمر بمدينة أوركني.

صورة 2: ملعب إف إن بي شيد لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2010