الدنمارك تهزم ألمانيا في بطولة أوروبا لكرة القدم النسائية

مصدر الصورة Getty Images Image caption أحرزت تريزا نيلسن هدف الفوز للدنمارك بضربة رأس، قبل نهاية المباراة بسبع دقائق

أخفقت ألمانيا في محاولتها للفوز ببطولة أوروبا لكرة القدم النسائية للمرة السابعة على التوالي، وذلك أمام الدنمارك بنتيجة هدفين مقابل هدف، في المباراة ربع النهائية للبطولة.

وتقدم الفريق الألماني، الذي رُجح فوزه باللقب قبل انطلاق البطولة، حينما سجلت إيزابيل كيرشوفسكي هدفا في وقت مبكر من المبارة.

لكن نادية نديم أحرزت هدف التعادل للدنمارك، بعد ثلاث دقائق من بداية الشوط الثاني من المباراة، ثم سجلت تريزا نيلسن هدف الفوز للدنمارك.

وتعد هذه الخسارة هي الثالثة فقط لألمانيا، خلال عمر البطولة الذي يبلغ 26 عاما.

وخلقت البطلات الأوليمبيات العديد من الفرص، لكن دفاع الفريق اختُرق مرات عديدة من جانب فريق الدنمارك، الذي ازدادت خطورته بعد أن بدأ المباراة متوترا.

وجاء هدف المباراة الافتتاحي بسبب خطأ حارسة مرمى فريق الدنمارك، ستينا ليك بيترسن، التي أخطأت تقدير تسديدة قوية للاعبة كيرشوفسكي من على حافة منطقة الجزاء، وتركتها تصل إلى شباك المرمى.

وبعد بداية الشوط الثاني بقليل، أحرزت نديم هدف التعادل للدنمارك بضربة رأس قوية، تسلمتها من تمريرة عرضية.

وأعقب ذلك حدوث ثغرات في دفاع الفريقين، إذ كثفت اللاعبات جهودهن، بعدما لاح في الأفق احتمال تمديد المباراة لوقت إضافي.

وجاءت تمريرة عرضية أخرى من الجناج الأيمن لفريق الدنمارك، لتسجل اللاعبة نيلسن هدفا بضربة رأس وتحرز هدف الفوز وتنطلق احتفالات جمهور الدنمارك، وذلك في الدقيقة 83 من زمن المباراة.

وتضمن هذه النتيجة فوز فريق آخر غير الفريق الألماني بلقب البطولة، وذلك لأول مرة منذ عام 1993 حين فازت بها النرويج، ومنذ ذلك الحين احتكرت ألمانيا الفوز بالبطولات الست المتعاقبة.

واضطرت اللجنة المنظمة لإجراء مباراة ألمانيا والدنمارك ظهيرة الأحد، وذلك بعد أن ألغيت بسبب الأمطار الغزيرة التي شهدتها مدينة روتردام الهولندية مساء السبت، وهو الموعد الذي كان مقررا للمباراة.

وكانت المباراة واحدة من بين ثلاث مباريات أجريت الأحد، ضمن البطولة.

كما شهدت البطولة الأوربية فوز النمسا على اسبانيا بركلات الترجيح، بعد أن تعادل الفريقان خلال المباراة دون أهداف، ما يعني أن النمسا ستواجه فريق الدنمارك في المباراة نصف النهائية.

كما فازت انجلترا على فرنسا بهدف دون مقابل، لتواجه هولندا مستضيفة البطولة، التي تغلبت على السويد في الدور ربع النهائي بهدفين دون مقابل.