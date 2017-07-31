الأهلي يواجه الفيصلي والترجي أمام الفتح بنصف نهائي البطولة العربية

مصدر الصورة Getty Images Image caption تأهل الأهلي المصري للدور نصف النهائي كأفضل فريق احتل المركز الثاني

أسفرت قرعة الدور نصف النهائي للبطولة العربية للأندية عن مواجهة الأهلي المصري للفيصلي الأردني، في حين يلعب الترجي التونسي أمام الفتح الرباطي المغربي.

وكان الأهلي والفيصلي قد التقيا في افتتاح مباريات المجموعة الأولى، وفاز الفريق الأردني بهدف دون رد.

وتأهل الفيصلي للدور نصف النهائي بعدما احتل صدارة المجموعة الأولى، في حين تأهل الأهلي كأفضل فريق احتل المركز الثاني برصيد ست نقاط، بعدما حقق فوزا صعبا في اللحظات الأخيرة أمام نصر حسين داي الجزائري.

ووصل الفتح الرباطي للدور نصف النهائي بعد تصدره المجموعة الثانية بخمس نقاط، كما تصدر الترجي التونسي المجموعة الثالثة بتسع نقاط.

وتصل الجوائز المالية للبطولة العربية، التي تستضيفها مصر، إلى 2.5 مليون دولار.

وتقام مبارة الأهلي والفيصلي يوم الأربعاء في استاد برج العرب، في حين تقام مباراة الترجي والفتح الرباطي يوم الخميس في ملعب الإسكندرية.

وتقام المباراة النهائية بين الفريقين الفائزين يوم الأحد.