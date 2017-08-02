مدرب ليفربول يورغن كلوب: نلعب للفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز

مصدر الصورة Getty Images Image caption كلوب تولى منصب المدير الفني لليفربول في أكتوبر/تشرين الأول عام 2015

قال يورغن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الانجليزي لكرة القدم إن بإمكان فريقه الفوز بلقب الدوري الممتاز بعد "بعض من سوء الحظ الموسم الماضي".

وشهد الموسم الماضي بداية قوية لليفربول، وفي يناير/ كانون الثاني كان الفارق بينه وبين المتصدر تشيلسي ست نقاط فقط.

لكن الفريق ابتعد عن المنافسة على اللقب بعد أن فاز بمباراة واحدة في الدوري في يناير/ كانون الثاني وفبراير/شباط، وأنهى المسابقة في المركز الرابع بفارق 17 نقطة عن تشيلسي الذي أحرز لقب البطولة.

اقرأ أيضا: محمد صلاح ينتقل رسميا إلى ليفربول الإنجليزي لمدة خمس سنوات مقابل 39 مليون يورو

وقال كلوب "سنلعب من أجل الفوز بالبطولة، لا نبدأ أي موسم دون أن يكون لدينا أي طموحات".

وأضاف "يجب أن يكون لدينا أهدافنا، وأعتقد أن لدينا فريقا جيدا جدا الآن. لقد عانينا بعضا من سوء الحظ الموسم الماضي".

وتابع "أعتقد أنه يمكننا أن نلعب أفضل قليلا (عن السابق)، دعونا نأمل أن تسير الأمور على ما يرام وألا يكون هناك الكثير الذي يجب تحسينه".

وأكد كلوب يوم الاثنين الماضي أن صانع ألعاب الفريق فيليب كوتينيو ليس للبيع بالرغم من اهتمام نادي برشلونة الإسباني بضمه.

ومن المقرر أن يبدأ ليفربول أولى مباراياته في الدوري الانجليزي هذا الموسم يوم السبت 12 أغسطس/آب المقبل أمام فريق واتفورد.