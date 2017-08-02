نيمار يخطر زملاءه بالرحيل عن برشلونة ويغادر المران

مصدر الصورة EPA Image caption حضر نيمار إلى تدريبات برشلونة يوم الأربعاء وأبلغ زملاءه بالرحيل

أبلغ اللاعب البرازيلي نيمار زملاءه في نادي برشلونة الأسباني بأنه سيرحل إلى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

وحصل نيمار، 25 عاما، على إذن بعدم المشاركة في تدريبات الفريق يوم الأربعاء، ومن المتوقع أن ينتقل للنادي الفرنسي مقابل دفع الشرط الجزائي في عقده، الذي تصل قيمته إلى 222 مليون يورو (198 مليون جنيه استرليني).

تأتي هذه التطورات بعد يومين من الحديث عن استعداد برشلونة لتقديم شكوى ضد باريس سان جيرمان لانتهاكه قواعد اللعب المالي النظيف في حال تعاقده مع اللاعب البرازيلي.

وفي مقابلة مع صحيفة "موندو ديبورتيفو"، هدد خافير تيباس، رئيس رابطة الدوري الأسباني لكرة القدم، بالتحرك قانونيا ضد نادي باريس سان جيرمان في حال فشل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في اتخاذ الإجراءات المناسبة.

وأشار تيباس إلى أن رابطة الدوري الأسباني قد حذرت رئيس نادي باريس سان جيرمان ناصر الخليفي وأخبرته بالإجراءات التي ستتخذها.

وكان نيمار قد انتقل لبرشلونة عام 2013، قادما من نادي سانتوس البرازيلي مقابل 48.6 مليون جنيه استرليني، وجدد عقده عام 2016 للاستمرار مع الفريق لمدة خمس سنوات أخرى.