الدوري الأسباني يرفض صفقة انتقال نيمار

مصدر الصورة Getty Images Image caption التعاقد مع نيمار يشكل تحديا لنادي سان جيرمان

رفضت رابطة الدوري الأسباني محاولة عدد من محاميي مهاجم نادي برشلونة، نيمار، لدفع الشرط الجزائي لانتقاله البالغ 222 مليون يورو.

ويُتوقع أن يوقع نيمار، 25 عاما، لنادي باريس سان جيرمان مقابل صفقة انتقال قياسية، بعدما أبلغ اللاعب البرازيلي برشلونه برغبته في الرحيل عن النادي، يوم الأربعاء.

وتقول وسائل إعلام أسبانية إن مسؤولي رابطة الدروي يعتقدون بأن النادي الفرنسي ينتهك قواعد اللعب المالي النظيف في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وفي وقت سابق، قال نادي برشلونة إنه سيتقدم بشكوى إلى الاتحاد بشأن انتهاك باريس سان جيرمان قواعد الاتحاد.

ويقول محللون إن قواعد اللعب المالي النظيف التي أقرها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قد حدّت من الإنفاق المفرط لنادي باريس سان جيرمان خلال المواسم الأخيرة.

ويشكل التعاقد مع نيمار تحديا خطيرا للنادي الفرنسي في هذا الصدد، لكن هناك ثقة كبيرة داخل مجلس إدارة النادي بأن هذا الأمر لن يكون عقبة كبرى.