من هم أغلى لاعبي كرة القدم في العالم

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يضع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم اللمسات النهائية لضم اللاعب البرازيلي نيمار مقابل دفع الشرط الجزائي في عقده مع نادي برشلونة الإسباني، وقيمته 222 مليون يورو.

وبذلك يصبح نيمار أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم، إذ يتجاوز هذا المبلغ ضعف الرقم القياسي لأغلى لاعب في العالم حاليا، والذي كان مسجلا باسم الفرنسي بول بوغبا بعد انتقاله العام الماضي إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي مقابل 89 مليون جنيه استرليني.

كما يعادل الرقم نحو مرتين ونصف ما دفعه ريال مدريد الإسباني للتعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في عام 2009.

وستصل القيمة الإجمالية لعقد نيمار، والذي سيكون لمدة خمس سنوات، إلى442.6 مليون يورو، بما في ذلك الشرط الجزائي والراتب والحوافز.

وتشير تقارير إلى أن نيمار سيحصل على 40 مليون يورو بمجرد توقيعه للنادي، وراتب سنوي يصل إلى 30 مليون يورو.

وسيتقاضى اللاعب البرازيلي 865 ألف يورو أسبوعيا بعد خصم الضرائب.

ويأتي خلف نيمار في قائمة أغلى خمسة لاعبين في تاريخ كرة القدم كل من:

بول بوغبا

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أصبح لاعب خط الوسط الفرنسي بول بوغبا أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم في عام 2016 عندما انتقل من يوفنتوس الإيطالي لمانشستر يونايتد الإنجليزي مقابل 105 ملايين يورو، وخمسة ملايين أخرى كحوافز إضافية بناء على أداء اللاعب، بالإضافة إلى مبالغ مالية أخرى، بما في ذلك خمسة ملايين يورو في حال تمديد العقد.

وكان اللاعب الفرنسي البالغ من العمر 23 عاما قد انتقل من مانشستر يونايتد إلى نادي يوفنتوس الإيطالي في عام 2012 مقابل 1.5 مليون جنيه استرليني.

وكانت هذه هي المرة الأولى خلال 20 عاما التي يعقد فيها ناد إنجليزي صفقة هي الأغلى في تاريخ كرة القدم، بعدما دفع نادي نيوكاسل يونايتد 15 مليون جنيه استرليني للتعاقد مع المهاجم الإنجليزي ألان شيرار قادما من نادي بلاكبيرن روفرز.

غاريث بيل

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بعد محادثات استمرت لفترة طويلة للغاية، نجح ريال مدريد الإسباني في الحصول على خدمات اللاعب الويلزي غاريث بيل من توتنهام هوتسبر الإنجليزي في عام 2013 مقابل 100.8 مليون يورو ليصبح اللاعب حينها أغلى لاعب كرة قدم في العالم.

واختير بيل كأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز عامي 2011 و2012، قبل أن ينتقل للنادي الملكي بعد منافسة شديدة من العديد من الأندية الكبرى.

كريستيانو رونالدو

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في عام 2009، انتقل البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى ريال مدريد الإسباني قادما من مانشستر يونايتد الإنجليزي مقابل 93.9 مليون يورو، على أن يحصل اللاعب على 18 مليون يورو سنويا.

ووضع ريال مدريد شرطا جزائيا في عقد اللاعب يصل إلى مليار يورو لقطع الطريق أمام الأندية الأخرى التي تحاول إغراء اللاعب بالانضمام إليها.

غونزالو هيغوايين

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انتقل اللاعب الأرجنتيني غونزالو هيغوايين من نابولي إلى يوفنتوس الإيطالي في صفقة تخطت حاجز الـ 90 مليون يورو، على أن يحصل اللاعب على راتب سنوي يصل إلى 5.7 مليون يورو.

وكان هيغوايين قد انتقل لنابولي قادما من ريال مدريد مقابل 40 مليون يورو.