نيمار: لم أترك برشلونة سعيا وراء المال

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قال نجم كرة القدم البرازيلي نيمار إنه من "المؤسف" أن يظن البعض أن انتقاله إلى باريس سان جيرمان الفرنسي كان بدافع المال.

وانضم اللاعب للنادي الفرنسي في إطار صفقة بلغت قيمتها 222 مليون يورو، مع حصوله على راتب قدره 45 مليون يورو في السنة.

وأكد نجم برشلونة السابق، البالغ من العمر 25 عاما، أن حجم الصفقة لا يمثل "عبئا كبيرا" على باريس سان جيرمان.

ويخوض المهاجم البرازيلي أولى مباراياته في الدوري الفرنسي السبت المقبل.

وقال ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان، إن نيمار بإمكانه حصد أموال أكثر في نادٍ آخر.

ومن المتوقع أن يصل إجمالي تكلفة انتقال اللاعب للدوري الفرنسي إلى حوالي 400 مليون يورو.

وقال نيمار لدى سؤاله عما إذا كان المال هو الدافع الأساسي لانتقاله إلى باريس سان جيرمان: "أود أن أقول لهؤلاء الناس إنهم لا يعرفون شيئا عن حياتي الخاصة، فلم يحركني المال أبدا."

وأضاف، أثناء الإعلان عن انتقاله للنادي الفرنسي في ملعب بارك دي برينس: "إذا كان هدفي هو المال، فكنت سأذهب إلى نادٍ آخر. وأحزنني كثيرا أن الناس لا زالوا يفكرون بهذه الطريقة. لكني سعيد بإيمان باريس سان جيرمان بي."

"مشروع يؤمن به"

قال الخليفي إن "نيمار جاء إلى هنا بدافع الحماس، ويعد قدومه مشروعا يؤمن به. وأؤكد أنه بإمكانه الحصول على أموال أكثر مما نعطيه نحن."

وكان النجم البرتغالي، لويس فيجو، قد غادر برشلونة إلى ريال مدريد عام 2000 مقابل مبلغ قياسي بلغ 37 مليون جنيه استرليني في ذلك الوقت، بعد سداد النادي الملكي مقابل انتقاله، وسط استياء كبير من جماهير النادي الكتالوني.

ولدى محاولة تشبيهه بفيجو، قال نيمار: "لم أرتكب خطأ، ويؤسفني أن يفكر الناس بهذه الطريقة."

وأضاف: "لا يمكن إلزام اللاعب بالبقاء في نفس النادي، فإذا نمت لديك الرغبة في مغادرة نادٍ ما، فللاعب الحق في ذلك."

وأضاف الخلايفي: "لقد غادر (نيمار) بطريقة مهذبة، وليس من العدل مقارنته بغيره من اللاعبين. وكان يحاول تأجيل الانتقال احتراما للاعبي وجمهور برشلونة."

وتعثرت صفقة نيمار بسبب رفض بعض مسؤولين في الاتحاد الإسباني لكرة القدم سداد المبلغ المستحق مقابل انتقال نيمار من برشلونة عن طريق محاميي اللاعب، لكنهم قبلوا استلام الدفعة المقدمة في مكتب النادي الكتالوني.

ويرى الاتحاد الأسباني أن باريس سان جيرمان خرق القواعد المالية للعب النظيف للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، مع إعلان برشلونة نيته تقديم شكوى في النادي الفرنسي لخرق تلك القواعد.

ودافع الخليفي عن الصفقة قائلا: "سوف نوفر أكبر قدر ممكن من الشفافية على صعيد القواعد المالية للعب النظيف، ولديّ فريق قوي. وإذا فكرت مليا في الأمر، فسوف تدرك أنه يمكن تسويته بينما تتناول قدحا من القهوة دون وجود داعٍ للقلق."

وأضاف: "هناك شيء واحد يعنيني بالنسبة للعلاقة مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، ونحن نوفر أكبر قدر ممكن من الشفافية أثناء التعامل مع الاتحاد."

وتابع: "لا نلقي بالا للتكهنات التي تظهر في وسائل الإعلام، لكننا نهتم فقط بأن يكون ما نفعله شفافا وقانونيا تماما."

"باهظ الثمن اليوم"

وقال الخليفي إن لنيمار أثرا سريعا على الوضع المالي للنادي، وأوضح أن قيمة باريس سان جيرمان قبل انضمام اللاعب البرازيلي كانت مليار دولار، أما بعد ضم نيمار فقد أصبحت 1.5 مليار دولار.

وأضاف، دفاعا عن قيمة الصفقة: "إنه ثمن باهظ بمعايير اليوم، لكن كيف تكون بعد عامين أو ثلاثة؟ بالتأكيد السعر مرتفع اليوم، لكني متأكد أيضا من أننا سوف نحقق مكاسب مالية أكبر. وتضيف الصفقة موطنا إضافيا لباريس سام جيرمان بهذا الانتقال المذهل."

وأكد نيمار، الذي نفى أن تكون مغادرته لبرشلونة هروبا من أن يكون ظلا لليونيل ميسي: "لا تمثل هذه الصفقة عبئا كبيرا، فأنا أزن 69 كيلو غرام، وليس لدي أية أحمال على ظهري."