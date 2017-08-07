بطولة العالم للقوى في لندن: الأمريكية توري بوي تفوز بذهبية 100 متر للسيدات

مصدر الصورة Getty Images Image caption فازت توري بوي بالميدالية الذهبية في نهائي مثير

فازت العداءة الأمريكية، توري بوي، بالميدالية الذهبية في سباق 100 متر للسيدات، في بطولة العالم للقوى المقامة في لندن.

وتفوقت بوي على ماري ـ جوزي تا لو من ساحل العاج، والهولندية دافني شيبرز، والجامايكية إيلين طومسون، التي خرجت من السباق خالية الوفاض.

وتفوقت بوي على منافستها الرئيسية تا لو بجزء من مئة من الثانية.

وكادت العداءة الإيفوارية تا لو أن تفوز بالسباق، لكنها حققت المسافة في 10.86 ثانية ما جعلها تفوز فقط بالميدالية الفضية، بينما فازت العداءة الهولندية دافني شيبرز بالميدالية البرونزية، بعد أن قطعت المسافة في 10.96 ثانية.

وكانت طومسون قد فازت بميداليتين ذهبيتين في سباقي 100 متر و200 متر، في أوليمبياد ريو الماضي، ما جعلها تأتي إلى البطولة المقامة في ستاد لندن وهي مصنفة كأسرع امرأة في عام 2017.

ولذلك اعتبرت هزيمة طومسون صدمة أكبر من هزيمة مواطنها الجامايكي يوسين بولت، في آخر سباق له قبل اعتزاله، حيث حصل السبت على الميدالية البرونزية في سباق فردي لمسافة 100 متر، بينما حصل الأمريكي جاستين غاتلين على الميدالية الذهبية، والأمريكي كريستيان غولمان، على الميدالية الفضية.

وقالت الأمريكية توري بوي لبي بي سي: "أشعر أن الجهد المضني الذي بذلته قد تكلل أخيرا بالنجاح".

وأضافت: "أنا سعيدة بدرجة لا توصف. أنا لا أتخيل. هل أنا حقا بطلة العالم؟"

Image caption الصورة النهائية للسباق تظهر كيف أن بوي وتا لو كانتا متقاربتين للغاية، حينما عبرتا خط النهاية

فان نيكيرك على الطريق الصحيح

بعد ليلة واحدة من خسارة يوسين بولت لآخر سباق فردي في حياته المهنية، تأهل وايد فان نيكيرك، الذي يعتقد كثيرون أنه خليفة العداء الجامايكي بولت كنجم أول في رياضة العدو، بسهولة إلى نهائي سباق 400 متر، الذي يقام الاثنين ليلا.

وفاز نيكيرك، بطل العالم والبطل الأوليمبي وصاحب الرقم القياسي العالمي، في السباق قبل النهائي وقطعه في زمن 44.22 ثانية، متفوقا بابولوكي ثيبي من بوتسوانا الذي قطع السباق في زمن 44.33 ثانية.

بينما قطع العداء ستيفن غاردينر من جزر الباهاما السباق في زمن 43.89 ثانية، مسجلا رقما قياسيا وطنيا جديدا لبلده، وقطع البوتسواني أيضا إيزاك ماكوالا السباق في زمن 44.30 ثانية.

وكان ماكوالا قد أصبح في وقت سابق من الصيف الماضي أول رجل في التاريخ، يقطع سباق 400 في أقل من 44 ثانية وسباق 200 متر في أقل من 22 ثانية، وذلك في يوم واحد.

وتأهل الأمريكي الموهوب فريد كيرلي للنهائي كأسرع خاسر، بينما أخفق البريطاني ماثيو هدسون- سميث في التأهل على الرغم من تطور أدائه، وقطع السباق في زمن 44.74 ثانية، ما جعله فقط يأتي في المركز الرابع في مجموعته خلف نيكيرك.